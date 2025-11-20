Lola Herrera, Carles Sans y Marc Artigau, en la cartelera de Palma

Grandes obras y excelentes intérpretes podrá verse y escucharse este fin de semana en los escenarios de Palma. La actriz Lola Herrera es uno de los grandes atractivos, y se reencuentra con su hija Natalia Dicenta en Camino a la Meca, obra dedicada a la rebelde Helen Martins.

Lola Herrera, una historia sobre la libertad y el deseo

Camino a la Meca, obra de teatro de Athol Fugard, se instala este finde en el Auditorium de Palma. Y lo hace con un elenco brillante: la carismática Lola Herrera, siempre lúcida y curiosa, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, con dirección de Claudio Tolcachir. La pieza, ganadora del New York Drama Critics’ Circle Award al Mejor Espectáculo Extranjero, se inspira en una mujer real, la escultora sudafricana Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época, contras las normas en la época del 'apartheid', y es un conmovedor testimonio sobre la vejez, la libertad y la soledad.

«Miss Helen era una mujer bonita cuando joven y resultaba difícil reconocerla cuando vieja. No se preocupaba, parecía un espantapájaros. Siempre llevaba puesto un peto y nunca se cuidaba. Cuando vivía todo el mundo se refería a ella como ‘La loca’. Hasta yo la llamaba así. Muchos años después me di cuenta de que no estaba loca, que tenía derecho a vivir como vivía», confesó su vieja amiga Freda van Heerden en 1989 a la escritora Mireya Robles.

Camino a la Meca, una historia sobre la libertad y el derecho de vivir la vida como cada uno desee, supone el reencuentro en los escenarios de Lola Herrera, madre, y Natalia Dicenta, hija. La gran actriz vallisoletana, que suma más de 70 años en su oficio, encarna a Helen, un papel que el responsable de esta versión, Claudio Tolcachir, buscó expresamente para ella, mientras que Dicenta da vida a Freda.

Tolcachir confiesa que «una de las principales razones que encuentro para sumarme a un proyecto es saber, o intuir, que será la oportunidad de conocer y compartir experiencias con personas que me conmuevan para siempre. Fui muy afortunado en mi vida en contar con el cariño y la complicidad de artistas inmensos. Fuentes de inspiración», y añade: «Me enamoré de Lola Herrera encuentro tras encuentro. Fascinado con su carisma, conmovido por su lucidez, alucinado por su curiosidad y su deseo. Se trataba entonces de encontrar un material que estuviera a la altura de semejante mujer, que representara de alguna manera todo aquello de lo que ella deseaba hablar. Y yo con ella».

Sábado y domingo a las 18h Lugar: Auditorium de Palma.

Estreno de una nueva edición de las ‘Trobadas Dramàtiques’

Las Trobades dramàtiques, el ciclo de conversaciones con dramaturgos y creadores a la hora del vermut que se desarrollan en el marco del Festival de la Paraula, regresan este finde con Marc Artigau, el encargado de inaugurar esta nueva edición. Dramaturgo y director, Artigau ha trabajado con ilustres como Julio Manrique, Oriol Broggi, Àngel Llàcer, Meritxell Yanes o Juan Carlos Martel, y ha estrenado grandes títulos como autor, caso de L’illa deserta o Alba (o el jardí de les delícies).

Marc Artigau / .

Domingo 23 de noviembre a las 12h Lugar: Espai el Tub, Palma.

Un Shakespeare en el Principal

El Principal de Palma acoge este sábado en su Sala Gran (18 horas) la representación de Los dos hidalgos de Verona, obra con la que el director británico Declan Donnellan vuelve a dirigir un Shakespeare. Coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, está protagonizada por Jorge Basanta, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano.

Carles Sans y las anécdotas más divertidas de Tricicle

Carles Sans, histórico componente de Tricicle, regresa a Palma con ¡Por fin solo’, obra con la que habla de ocurrentes y divertidas anécdotas profesionales y personales vividas durante su aplaudida carrera. Un espectáculo basado en hechos reales que hará reír a aquellos que quieran saber más de una compañía que ya forma parte de la memoria emocional de nuestro país. La función del viernes dará comienzo a las 20h, y las del sábado, dos, a las 18.30 y 21 horas.

Carles Sans / .