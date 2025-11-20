Elefantes, Roulotte y Marc Seguí, tres conciertos que no puedes perderte

El grupo barcelonés Elefantes, que revisitará en directo las canciones de su disco 'Azul'; la banda palmesana Roulotte, que celebra 10 años en la carretera; y el cantante y compositor mallorquín Marc Seguí, que llega a Palma dispuesto a ofrecer un show vibrante, son tres de los conciertos que te recomienda para este finde este diario.

Elefantes y el disco que les cambió la vida, ‘Azul’

Elefantes está de aniversario y quiere celebrarlo en Palma. Se cumplen 25 años de Azul, el disco que les abrió las puertas y les cambió la vida, y podrá escucharse en directo este viernes en el Trui Teatre. «Esta es una gira de agradecimiento absoluto a unas canciones que nos cambiaron la vida, a un público que nos abrazó, un abrazo que continúa hasta el día de hoy, algo que no es fácil de tener, y también agradecimiento hacia nosotros, por mantener la ilusión», ha confesado Shuarma, su cantante.

Elefantes / .

Viernes 21 de noviembre a las 21h Lugar: Trui Teatre, Palma.

Diez años de Roulotte, una historia de amistad y placer

Roulotte, la banda que integran Miquel García, Bernat Company, Michael Backhausen, Marc Grasas y Tito Dávila, vuelven donde empezó todo, a La Movida. Este sábado (a partir de las 22 horas) le cantarán a su décimo aniversario, repasando canciones de sus tres discos publicados y entonando sus últimos sencillos.

«La historia de Roulotte es una historia de amistad y de placer por compartir el sueño de hacer buenas canciones, en castellano y algunas también en catalán, siempre con las sonoridades del pop rock más clásico por bandera», comentan los Roulotte. Confiesa García que este numero 10 es «solo la excusa para juntarnos y reencontrarnos con nuestro público, ya que Las heridas, el primer disco de Roulotte, se publicó en 2014, así que teniendo en cuenta que la banda estuvo trabajando en ese primer disco durante un año más o menos, la historia de la banda va notablemente más allá de los 10 años».

En La Movida habrá un especial recuerdo para Albert Candela, en la banda durante largo tiempo. «Pensar en Roulotte es pensar en amistad y disfrute absoluto de ver cómo nuestras canciones, al principio compuestas por Albert Candela y yo, y desde hace cinco años únicamente por mí, crecían y se hacían muchísimo mejores después de pasar por las manos y los oídos del resto», señala García. Tampoco hay que olvidarse de otros músicos de la familia Roulotte: su técnico de sonido, Pere Estelrich; Toni Brunet, productor de su último EP; y Pep Estrada, que se sumará a la fiesta de La Movida.

Sábado 22 de noviembre a las 22h Lugar: La Movida, Carrer Albo, s/n, Palma.

Marc Seguí presenta su último trabajo, ‘No tengo prisa’

Pop urbano y sonidos electrónicos en un show vibrante, emocional y potente. Marc Seguí se reencuentra este viernes con sus seguidores mallorquines en Es Gremi, donde presentará las canciones de su último disco, No tengo prisa, una obra serena y consciente, con un tono agradecido, urbano y emocionalmente desnudo, donde confluyen influencias latinas, momentos íntimos y un sonido más sobrio que en sus trabajos anteriores.