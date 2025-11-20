Elefantes, Roulotte y Marc Seguí, tres conciertos que no puedes perderte
El Auditorium de Palma, La Movida y Es Gremi reciben a estos grandes de la música
El grupo barcelonés Elefantes, que revisitará en directo las canciones de su disco 'Azul'; la banda palmesana Roulotte, que celebra 10 años en la carretera; y el cantante y compositor mallorquín Marc Seguí, que llega a Palma dispuesto a ofrecer un show vibrante, son tres de los conciertos que te recomienda para este finde este diario.
Elefantes y el disco que les cambió la vida, ‘Azul’
Elefantes está de aniversario y quiere celebrarlo en Palma. Se cumplen 25 años de Azul, el disco que les abrió las puertas y les cambió la vida, y podrá escucharse en directo este viernes en el Trui Teatre. «Esta es una gira de agradecimiento absoluto a unas canciones que nos cambiaron la vida, a un público que nos abrazó, un abrazo que continúa hasta el día de hoy, algo que no es fácil de tener, y también agradecimiento hacia nosotros, por mantener la ilusión», ha confesado Shuarma, su cantante.
Viernes 21 de noviembre a las 21h
Lugar: Trui Teatre, Palma.
Diez años de Roulotte, una historia de amistad y placer
Roulotte, la banda que integran Miquel García, Bernat Company, Michael Backhausen, Marc Grasas y Tito Dávila, vuelven donde empezó todo, a La Movida. Este sábado (a partir de las 22 horas) le cantarán a su décimo aniversario, repasando canciones de sus tres discos publicados y entonando sus últimos sencillos.
«La historia de Roulotte es una historia de amistad y de placer por compartir el sueño de hacer buenas canciones, en castellano y algunas también en catalán, siempre con las sonoridades del pop rock más clásico por bandera», comentan los Roulotte. Confiesa García que este numero 10 es «solo la excusa para juntarnos y reencontrarnos con nuestro público, ya que Las heridas, el primer disco de Roulotte, se publicó en 2014, así que teniendo en cuenta que la banda estuvo trabajando en ese primer disco durante un año más o menos, la historia de la banda va notablemente más allá de los 10 años».
En La Movida habrá un especial recuerdo para Albert Candela, en la banda durante largo tiempo. «Pensar en Roulotte es pensar en amistad y disfrute absoluto de ver cómo nuestras canciones, al principio compuestas por Albert Candela y yo, y desde hace cinco años únicamente por mí, crecían y se hacían muchísimo mejores después de pasar por las manos y los oídos del resto», señala García. Tampoco hay que olvidarse de otros músicos de la familia Roulotte: su técnico de sonido, Pere Estelrich; Toni Brunet, productor de su último EP; y Pep Estrada, que se sumará a la fiesta de La Movida.
Sábado 22 de noviembre a las 22h
Lugar: La Movida, Carrer Albo, s/n, Palma.
Marc Seguí presenta su último trabajo, ‘No tengo prisa’
Pop urbano y sonidos electrónicos en un show vibrante, emocional y potente. Marc Seguí se reencuentra este viernes con sus seguidores mallorquines en Es Gremi, donde presentará las canciones de su último disco, No tengo prisa, una obra serena y consciente, con un tono agradecido, urbano y emocionalmente desnudo, donde confluyen influencias latinas, momentos íntimos y un sonido más sobrio que en sus trabajos anteriores.
Viernes 21 de noviembre a las 21h
Lugar: Es Gremi, Polígono Son Castelló, Palma.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario