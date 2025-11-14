Es Gremi Sounds y el ME_MMIX, las fiestas musicales de este finde en Palma

Diario de Mallorca te recomienda dos fiestas sonoras para este fin de semana: dos noches en Es Gremi, con un sinfín de actuaciones, algunas esperadas, como la de La Bien Querida; y el ME_MMIX, festival dedicado a la música electrónica y mixta.

Es Gremi Sounds, dos noches de buena y variada música

Es Gremi celebra dos noches dedicadas a la buena música con motivo de su 22 cumpleaños. Es Gremi Sounds 2025, como se anuncian estas dos veladas sonoras, reunirá a cerca de una veintena de grupos y DJ’s, entre ellos algunos de renombre como La Bien Querida o Alberttinny.

El viernes abrirán fuego, desde las 18.30 horas, el quinteto madrileño Parquesv, que bebe de la provocación y la tradición punk; los cántabros Repion, banda de rock alternativo y grunge-pop integrada por las hermanas Marina y Teresa Iñesta; Go Cactus, que vienen de ganar un Premi Enderrock 2025, el de mejor disco de rock balear en lengua no catalana por Plaza patines; Hattori Hanzo, maestros del surf instrumental; Isla Juno; Cohete Palmera; The Navajo Know; Dj Aina Losange; y DJ Notodoesindie.

El sábado, a partir de las 18 horas, será el turno de La Bien Querida, el proyecto de Ana Fernández-Villaverde; Alberttinny, el nombre artístico de Alberto Pérez, el reconocido guitarrista miembro de IZAL; BOC, Tebals, Wet Fuzz, Pitxorines, Esencia de Vainilla y DJ Ángel Carmona.

«Este Es Gremi Sounds 2025 lo queremos dedicar a todas las personas que hacen posible que un artista suba al escenario: programadores, promotores, productores, comunicación, prensa, responsables de sala, transporte, carga y descarga, técnicos de sonido, backliners, operadores de luces y vídeo, seguridad, taquilla, personal de barra, limpieza, hospitality, runners, fotógrafos, videógrafos, merchandising, tour managers, road managers, pipas… músicos y público», señalan desde Es Gremi.

Viernes y sábado Lugar: Es Gremi, Polígono de Son Castelló, Palma.

Un festival para codearse con un público diverso y exigente

La edición más ambiciosa e internacional del ME_MMIX, un espacio en el que generar ideas, colaborar y acercarse a un público diverso, curioso, exigente e inconformista, con la música electrónica, mixta y las videocreaciones como banda sonora, arranca hoy viernes con un sinfín de propuestas en su programación.

El ‘sus’ se dará a las 10 horas en Can Balaguer, con el inicio de las Trobadas professionals. En esta primera jornada hay diferentes charlas y coloquios programados, también una proyección, la del documental Notation (18 horas en el patio de Can Balaguer), con la voz de Pierre Boulez como protagonista. No faltarán los conciertos, los del violinista multipremiado Gregor Dierck (20.30h), Alter Face (21h) y una sesión electroacústica, a partir de las 22.30, todo en el Balaguer.

El ME_MMIX arranca hoy viernes / .

El sábado también arrancará con música en directo, la de Zulu-Zulu (11.30h, Can Balaguer), grupo que factura una música fresca, bailable y luminosa, para todos los públicos. El jazz más experimental y alternativo lo servirá, a partir de las 18 horas, Geometrical Sardine. Este trío formado por Jaume Rosselló, Joan Roca y Pep Aspas centrará su actuación en su nuevo trabajo discográfico, Last Flight Before Extinction. El disco, integrado por nueve composiciones originales, propone un viaje sonoro que explora un imaginario inspirado en épocas geológicas pretéritas: extinciones masivas, choques de placas tecntónicas e insectos gigantes que dominan inmensos bosques pantanosos de helechos arborescentes. Este nuevo episodio de la banda muestra una gran evolución creativa respecto a su primer trabajo, Minialien (Blau, 2022), consolidando una visión musical propia, sofisticada y singular. Los directos de Geometrical Sardine incorporan, además, las proyecciones en vivo de Toni Cobos (@fill_espectro), que se fusionan con la música a medida que avanza cada pieza. De esta forma, el grupo ofrece al público una experiencia inmersiva, tanto visual como auditiva, que refuerza la narrativa del disco.

Otro concierto del sábado a destacar es el que ofrecerá K12 (Balaguer, 19.30h). Para el domingo se ha programado un taller sonoro familiar a cargo de Carlos Anguera (11h, Can Balaguer). El festival se prolongará hasta el día 23.