Depedro, Tolo Servera, Dani Mateo, un festival punk y 'Mamma Mia!, otros reclamos de este finde

Depedro es la gran apuesta del Trui para este viernes. El músico madrileño, uno de los tótems de nuestra canción de autor, puede presumir de estar presente en más de 30 países, a través de sus discos, diez en total, el último, Un lugar perfecto. «Bebo de muchas fuentes y este disco tiene sobre todo un tributo a parte del folclore del continente americano, que tanto me nutre en cuanto a inspiración», señaló hace unos días su autor a este diario en una entrevista.

Viernes 14 de noviembre a las 21h Lugar: Trui Teatre, Palma.

Tolo Servera aparca la gira de ‘Petits Concerts, Grans Moments’

Tolo Servera concluye su gira por la geografía insular con un concierto en el Teatre Municipal Es Quarter, en el Carrer des Sol, 5. El compositor, letrista, cantante, multiinstrumentista y reconocido productor presentará las canciones de su disco Fragments, once temas interpretados en catalán, con el que reflexiona sobre las relaciones de pareja, el maltrato, la violencia de género, la guerra, los extremos, el amor y lo que de verdad importa.

Tolo Servera, músico / B.RAMON

Domingo 16 de noviembre a las 18h Lugar: Teatre Municipal Es Quarter, Petra.

Dani Mateo, en el Trui Teatre

Dani Mateo, humorista que ha trabajado para algunos de los programas más importantes de entretenimiento en el panorama español, desde ‘Zapeando’ a ‘El intermedio’, por citar dos de ellos, llega a Palma, al Trui Teatre, con ‘¿Por qué no te callas?’, espectáculo (recomendado para mayores de 16) que se nutre de su humor directo y ácido, y que seguro no dejará indiferente a nadie. La cita, este sábado día 15 a partir de las 20.30 horas.

El punk más enérgico se da cita este sábado en Cala Rajada

La nota punk no puede faltar y este finde llega desde Capdepera. Este sábado, en el Parc de sa Gravera de Cala Rajada, concierto a cargo de Saïm, Take It Easy, Kindergarden, Eskroto, Guadaña y Los Últimos. Desde las cinco de la tarde, con entrada gratuita. Guadaña publicó hace unos meses un nuevo álbum, Balear, un ejercicio de canciones deslenguadas, distorsión, mucho volumen y energía. Hermanos, Mundo al revés, Vencido, Elles y No me va bien son algunos de los títulos que integran Balear.

Dos de los integrantes de Guadaña posan con sus fans / Gabi Rodas

Sábado 15 de noviembre a las 17h Lugar: Parc de sa Gravera, Cala Rajada.

Últimos días para rendirse a la magia del grupo ABBA

Últimos días para rendirse a la magia incombustible de ABBA, con dobles funciones programadas para este viernes y sábado, y con una última representación el domingo. Mamma Mia! es la comedia musical con la que no podrás evitar cantar, bailar y emocionarte al ritmo de las canciones de ABBA. Está producida por SOM Produce, responsable de Billy Elliot, Priscilla Reina del Desierto, Grease, West Side Story, Matilda, Chicago y The Book Of Mormon, entre otros.

Las protagonistas de 'Mamma Mia!' / Llanes Cruz Roja Juventud