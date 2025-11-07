Courtney Marie Andrews, en el adiós del ciclo Women don't Wait for Waits

El concierto de despedida del ciclo musical Women don’t Wait for Waits lo protagoniza la cantante norteamericana Courtney Marie Andrews, nominada en su día a los Grammy, y que compartirá escenario con la británica Katie Spencer.

La artista de Arizona, que está de gira por el Reino Unido y Europa, donde ha colgado el cartel de sould out en Londres y otras ciudades, actuará en formato dúo, con guitarra acústica, y acompañamiento de guitarra eléctrica y piano. Se sumará a la velada la británica Katie Spencer, brillante guitarrista que abrirá con un set acústico de 30 minutos. Cada una de ellas interpretará una versión de un tema de Tom Waits.

Con anterioridad a la nominación a un premio Grammy, la estadounidense Courtney Marie Andrews, de 34 años, fue vencedora del UK Americana Awards 2018 al premio de ‘International Artist Of The Year’.

Es sin duda uno de los nombres punteros de la americana / country-folk / country-gospel actuales. Por talento, perseverancia y convencimiento.

Con motivo de la publicación de su sexto disco, May Your Kindness Remain (2018), Courtney Marie Andrews recibió numerosos halagos que, aunque superlativos, fueron certeros. Dos ejemplos: «Es una genial cantante de country que llega con un groove gospel, situándose a medio camino entre Dolly Parton y Whitney Houston» (NME); y, otro, «Courtney ha nacido para hacer de trovadora» (The Line Of Best Fit). En Rolling Stone y Stereogum la han comparado con Joni Mitchell.

En American Songwriter escribieron que es «la mejor compositora de canciones de la que nunca has oído hablar». Elton John, Ryan Adams y el actor Chris Pratt han expresado su admiración por ella. Y Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, dijo que quería colaborar con ella la primera vez que la vio en directo (de hecho, compartieron escenario en Londres en febrero de 2018, en la ceremonia de los arriba citados UK Americana Awards). En 2018 también fue nominada al premio Emerging Artist Of The Year en los Americana Music Honors & Awards.