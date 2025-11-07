Los otros conciertos, festivales y obras teatrales de este finde en Mallorca

Diario de Mallorca te ha seleccionado una serie de conciertos y obras teatrales que no puedes perderte este fin de semana.

Concierto del octeto de jazz Blau Salvatge en Manacor

Si lo suyo es el jazz, su cita pasa por s’Escat. El local de Manacor ofrece este sábado, a partir de las 20 horas, un concierto de Blau Salvatge. Este octeto de jazz de cámara combina diferentes estilos musicales, dando como resultado un sonido vibrante y dinámico. Cuenta con dos discos y varias giras por España y Suiza a sus espaldas, y prepara nuevo álbum, Hiraeth, término que procede del galés medieval, con el sello discográfico Microscopi.

Concierto de Blau Salvatge / .

Sábado 8 de noviembre, a las 20h Lugar: s’Escat, Manacor, en Via Alemanya, 2.

Una comedia musical para entregarse a ABBA

El Auditorium de Palma se rendirá este finde a la magia incombustible de ABBA, con dobles funciones programadas para este viernes y sábado (el espectáculo se mantendrá en cartel hasta el día 16). Mamma Mia! es la comedia musical con la que no podrás evitar cantar, bailar y emocionarte al ritmo de las canciones de ABBA. Está producida por SOM Produce, responsable de Billy Elliot, Priscilla Reina del Desierto, Grease, West Side Story, Matilda, Chicago y The Book Of Mormon, entre otros.

Un momento de 'Mamma mía!', el musical / Llanes Cruz Roja Juventud

Viernes, sábado y domingo Lugar: Auditorium de Palma.

La Fira B! ofrece un sinfín de conciertos en Palma

Fira B!, el Mercado Profesional de Música y Artes Escénicas de las Islas Baleares, celebra su décima edición consolidada como el gran encuentro de la música en esta comunidad. En esta ocasión Francia es el país invitado, con la participación del Centre National de la Musique, Le CNM.

Los conciertos programados tendrán lugar en diferentes espacios, a saber, el Teatre Municipal Xesc Forteza, el Maruja Alfaro Mar i Terra y la sala Es Gremi. Como novedad este año se suma un nuevo espacio: el Motorworld Mallorca, en Es Coll den Rebassa.

Del cartel destacan las actuaciones, este viernes, de Anna Colom y Two Little Rooms (Mar i Terra, a las 11 y 13 horas, respectivamente); Mòpia, Blau Salvatge, Tamara Kramar, Roseye, BOC, Saïm y Lyra’s Hëll (Es Gremi, desde las 18 horas); Pasquale Calò, Pedro Rosa & Lakki Patey, Ella Crevani, L’arannà, Ganna y Carmen y Maria (Es Gremi, desde las 18.15h); y Theorem of Joy, Kosmonauci, Cool Aid, Toc de Crida, Brama y Peligro! (Es Gremi, desde las 18.30).

Komodo García, uno de los grupos que actuará en Fira B! / .

La jornada del sábado está a la altura de la del viernes. En el Mar i Terra se podrá escuchar a When the robin sings y Anouck (a las 11 y 13 horas, respectivamente); y en el Motorworld Mallorca actuarán David Cabot, Komodo García (en la imagen superior), Alanaire, Nadia Sheikk, Marta Knight y Dmasso, Alejandra Burgos Band, Sara Azurza, Victoria Lerma, Al lèrgiques al pol len, Go Cactus, Pau Walters i els AvantGardistas, Miss Blanche, Jordi Maranges, O’O, Soy David Goodman y Niños Raros.

Viernes y sábado Lugar: en Es Gremi, Mar i Terra y Motorworld Mallorca (Coll den Rebassa), en sus tres salas.

Nueva edición del Extreme Division

Los devotos del metal tienen una cita este sábado, desde las cinco de la tarde, en Es Gremi (35 euros la entrada). Allí se celebra la sexta edición del Extreme Division Mallorca, con Gutalax, venidos desde la República Checa, como cabezas de un cartel que también incluye a Groza, Balmog, Assi Assassin, Radity, Celtibeerian, Ferest y Hatexbringers. No faltarán los Dimonis y los Xeremiers Extrems, que aportarán fuego y el ritual sonoro.

La sala Escena 101 celebra su segundo aniversario

Escena 101, la sala autogestionada colectivamente por varias compañías de impro de Palma, celebra esta semana su segundo año de vida. Lo hará con una función especial de aniversario programada para este sábado, seguida de un jamraoke abierto al público. Las entradas para el evento pueden adquirirse en www.escena101.com.

Para la ocasión, se ha preparado un espectáculo especial en varios escenarios simultáneos distribuidos en diferentes puntos de la sala, en los que los seis actores que forman parte del proyecto improvisarán diversas historias. Tras la función, se celebrará un jamraoke en el que podrán participar todos los asistentes que así lo deseen y que consistirá en una original fusión entre jam de impro y karaoke.

La sala, ubicada en C/ Arxiduc Lluís Salvador, 101, abrió sus puertas al público por primera vez el 10 de noviembre de 2023. Desde entonces, ha ofrecido una programación regular de improvisación teatral en diferentes estilos y variantes, con funciones cada viernes, sábado y domingo a cargo de las diferentes compañías que forman parte del proyecto.

Foto de familia de los responsables de la sala / .

En estos dos años, han pasado por Escena 101 miles de espectadores, que han disfrutado de más de dos centenares de espectáculos celebrados en la sala, que también acoge talleres, clases regulares y otras actividades relacionadas con la impro. Asimismo, han visitado el espacio prestigiosos improvisadores invitados procedentes de diferentes puntos de España, Europa y América.

Escena 101 es la primera experiencia de un teatro autogestionado colectivamente por varias compañías de improvisación teatral.