Rozalén, Medina Azahara, L.A., el 80 aniversario de Neil Young y otros conciertos de este finde en Mallorca

Los conciertos vuelven a ser protagonistas este finde en Mallorca, con un sinfín de actuaciones de las que Diario de Mallorca te selecciona media docena. También habrá mucho teatro, con una obra que no te puedes perder, Turisme rural.

Rozalén y Medina Azahara, los conciertos del Auditorium

Rozalén, una de las voces más destacadas del pop y la canción de autor en español, y Medina Azahara, buque insignia del rock andaluz durante más de cuatro décadas, se dan cita este finde en el Auditorium.

La cantante y compositora albaceteña, reconocida en 2021 con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, llega a Palma este viernes (21 horas) con El abrazo, título de su última disco y su actual gira. Con una carrera consolidada y una conexión inquebrantable, Rozalén sigue siendo una de las grandes exponentes de la música en español, emocionando y moviendo corazones en cada escenario que pisa. Además, en cada concierto de esta gira, la cantante reafirma su compromiso con la inclusividad, ofreciendo una experiencia accesible para todos, interpretando sus canciones en directo en lengua de signos junto a Beatriz Romero, quien le acompaña en cada actuación.

«Hay dos vertientes muy marcadas en este disco, El abrazo: amor y muerte, que son los grandes temas de la historia del arte. En los últimos años me ha tocado una época en la que he tenido que decir adiós a muchos seres queridos. Pero, a la vez, también tenía ganas de decir «te quiero», no solo a mi pareja (o incluso a mi expareja, ya que hay una canción en la que le doy las gracias), sino a mi sobrino y a los amigos de toda la vida», confesó Rozalén a este diario en una entrevista concedida el año pasado.

Medina Azahara, por su parte, se subirá al escenario del Auditorium el sábado (a partir de las 21 horas, desde 35 euros), en la que será su despedida del público mallorquín. La banda de rock aterrizará en Mallorca con un tour que lleva por título Todo tiene su fin, y llega dispuesta a ofrecer una noche inolvidable a sus seguidores.

«Tengo muchos recuerdos de Mallorca. Cuando tenía 14 años entré a trabajar en un hotel de la isla, en el que estuve mucho tiempo, el hotel Magaluf. También recuerdo la primera vez que tocamos con Medina Azahara, en el Auditorium, y un festival en el que estuvimos, en Can Picafort, en 1980, con Eric Burdon, Kevin Ayers y otros», señaló a este diario el líder de Medina Azahara, Manuel Martínez, en una de sus últimas visitas.

Viernes y sábado a las 21h Lugar: Auditorium, Rozalén el viernes y Medina Azaraha el sábado.

Es Coliseu Menut, una jornada para disfrutar en familia

Este sábado la plaza de toros de Palma, ahora rebautizada como es Coliseu Centre Cultural, celebrará Halloween con espectáculos de circo, juegos, talleres y pasacalles. El recinto se transformará en un espacio de magia, risas y experiencias únicas dirigidas a toda la familia. La jornada, que se desarrollará de 11 a 16 horas, está organizada en colaboración con el Circ Bover y se pide a los asistentes que vayan disfrazados.

Sábado 1 de noviembre Lugar: Es Coliseu Centre Cultural (plaza de toros de Palma).

Luis Alberto Segura presenta su festival ideado para la UIB

El Parc de la Mar, a la altura del Baluard des Príncep, será escenario este sábado de la presentación de un nuevo festival, programado para octubre de 2026 en la UIB. Lleva por título The Most Beautiful Day y es un proyecto organizado por Luis Alberto Segura y Rubio Producciones. En la presentación actuarán Ben Kweller, cantante, compositor y multiinstrumentista de la escena indie folk; la banda L.A.; The Waves; Marisol Eichborn; las ganadoras del Concurs 2025, U.R. Bad; y dos DJ’s de altura.

Sábado 1 de noviembre a las 12h Lugar: Parc de la Mar, gratuito.

Neil Young, celebrando su 80 aniversario

Neil Young, uno de los músicos más influyentes del rock de todos los tiempos, cumple 80 años y para celebrarlo se ha montado una de buena en Es Gremi. Será este sábado, desde las 18 horas (entradas 17/22 euros), con un cartel que incluye a Armando Lorente Band, los Xeremiers de Sóller, Rey Salitre, Still Morris (vídeo), John Tirado (vídeo), Tomás con Gas y Steve Además, Sheela Gathright, George Latherow y Lynn G & Steve.

Peligro!, Talleres Molina y DJ Truco o Trato, en Es Gremi

Dos bandas en plena forma, Peligro! y Talleres Molina, comparten escenario este viernes en la nueva Sala Zero de Es Gremi, en una noche bautizada como Friday I’m in Love que concluirá con un DJ en clave Halloween: DJ Truco o Trato. Talleres Molina acaba de lanzar un nuevo single, Tuve una novia terraplanista, adelanto del que será su nuevo disco. Lo último de Julio, Gabi y Nanado viene acompañado de un divertido video grabado en el baño de la casa de la suegra de uno de los componentes.

Viernes 31 de octubre a las 20h Lugar: Es Gremi, Palma.

Una comedia de miedo, llena de misterio y giros inesperados

Turisme rural es una una comedia de miedo, llena de misterio y giros inesperados que se suceden en lo que tenía que ser un fin de semana romántico. Obra de Jordi Galcerán, está interpretada por Alba Florejachs, Borja Espinosa, Anna Güell, Lluís Villanueva y Joel Cojal, con dirección de Sergi Belbel. Sus protagonistas son los integrantes de un matrimonio, que vivirá situaciones distintas que les obligarán a repensar su deseada paternidad.