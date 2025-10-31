Cerca de un centenar de músicos, en el homenaje a Víctor Uris hoy en Palma
La fiesta arrancará a las 19.30 horas en la plaça Alexander Fleming, la del Capitol
El inolvidable Víctor Uris, fallecido en abril de 2024 a la edad de 66 años, será recordado este viernes 31 de octubre por una legión de amigos. Será en la plaza donde pasaba largos ratos, junto a sus amistades, la Alexander Fleming, también conocida como la del Capitol. Allí se instalará una escultura llamada Blues Banc, obra de la artista Margalida Escalas, un banco con la forma de una armónica, a las 19.30 horas, y a continuación, sobre las 20 horas, empezarán los conciertos.
El acto, iniciativa de los amigos del músico, con el respaldo del Ayuntamiento de Palma y la Associació de Veïnats de Es Capitol, será presentado por Mònica Borràs y contará con la participación de diversas formaciones, entre ellas Big Mama Montse y Pep Banyo, acompañados por músicos de la Harmònica Coixa Blues Band —grupo del que Uris fue miembro—.
También actuarán Llàtzer Méndez, Luis Arboledas (Ossifar), Cap Pela, Los Atunos Rojos, Los Peligrosos Gentlemen, Biel Alimanya, Toni Rissos & Un Grapat de Bergants, Daniel HigiénicoJaume Sureda y Llorenç Santamaría. En el homenaje participarán asimismo otros artistas vinculados al mundo musical de Mallorca y al universo Uris, como Agustí Serra, Balta Bordoy, Jordi Álvarez (Big Yuyu), Toni Miranda, Vicenç Borràs, Carmen Jaime, Emili Gené, Pedro Campuzano, Pedro Riestra, Roberto Galli o Salvador Font ‘Mantequilla’, entre muchísimos más. «La amistad ha sido uno de los pilares de mi vida. Sin mis amigos no sería nada, ni como armonicista ni como persona». Palabra de Víctor.
Viernes 31 de octubre de 20 a 23h
Lugar: plaça Fleming, la del Capitol, Palma, gratuito.
