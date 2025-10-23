Otros festivales y conciertos recomendados en Mallorca
En Palma actúa este sábado Oques Grasses y en ses Voltes se darán cita bandas como Tots Sants y El Estado, rindiendo homenaje a Rock&Press
Redacción
Dos conciertos a tener en cuenta este finde, los de Oques Grasses y Donallop. La banda catalana, un auténtico fenómeno de masas gracias a ese sonido que fusiona distintos estilos y esa actitud festiva sobre el escenario, actúa este sábado en Son Fusteret, a partir de las 20 horas (35 euros). Donallop, por su parte, presentará este domingo en Inca De Superlluna, un disco diferente respecto a los anteriores, muy variado.
Sábado y domingo
Lugar: Oques Grasses, el sábado en Son Fusteret; y Donallop, domingo en Teatre Principal d’Inca.
Trimoni, de estreno en el Leather Fest de Inca
Trimoni está de estreno. Esta banda de garage punk presenta este sábado en Inca, en el Leather Fest, su nuevo disco. El nuevo trabajo lleva por título el nombre de una de sus canviones, One, Two, Three, War. La edición es limitada de 300 copias en vinilo y en ella han colaborado los sellos Little Jan’s Hammer, Rekordando, Chivani Records, 1984, Leatherfest y Es Convent. En el Leather Fest también tocarán Peleón, Bomba X, Berlitz, Toc de Queda, Zerobyte, 45rpm y Unicornium.
Sábado 25 de octubre a las 17h
Lugar: Quarter General Luque, Inca.
Manacor por Palestina
La plaça Ramon Llull de Manacor será escenario este sábado, desde las doce del mediodía, de una gran festival solidario que recogerá fondos para la ayuda humanitaria en Gaza. Se han programado hasta 24 actuaciones musicales, entre ellas las de Damià Timoner, Oblats, La Vereda, Damià Fluxà, Plan-ET, Dame Ke Fume, Guillem Sansó, Dos Abejos, Magma, Ácaros del Son y Panda Pants, entre muchos otros. Gratuito.
Nueve bandas en el homenaje a Rock&Press
Ses Voltes celebra este sábado, de 16.30 a 23 horas, 20 años de Cemento, Korrupción y Crisis. Así se ha bautizado la fiesta musical con la que se rendirá homenaje al grupo Rock&Press en su 20 aniversario. Una maratón sonora que reunirá a 9 bandas y dos showmans, Macià y Xavi Canyelles, y que concluirá con la actuación de Rock&Press interpretando algunos de sus clásicos, como Raus o Rasputín. Riki López ejercerá de maestros de ceremonias de un concierto que contará con servicio de barras y foodtruck, y con un gran lienzo creado para la ocasión obra de Carlos Penas que lleva por título Fuck War.
Este es el horario de actuaciones: 16.30h. Encruïa, trío de Sant Jordi que bebe del rock, el reggae y otros estilos; 17.05 h. Mapaches, con el punk y otros estilos como seña de identidad; 17.40 h. Toni Verd & Jon Cilveti. El primero escribió una de las páginas más ligérgicas y subversivas del rock en Mallorca, en los 90, con los Crudos. Se reinventó con Aucell Cantaire, proyecto con una alta carga poética, algo de psicodelia y mucho folk. Jon Cilveti, por su parte, es un devoto de la música en vivo, auténtico, apasionado de la música brasileña y la emoción; 18.15 h. Porkus Crisis, abanderados del pork metal; 18.50 h. Cohete Palmera, trío formado por Santy Isasi, Josep Verdera y Alberto Laosa, quien ganó hace ya años el Concurs Pop Rock como integrante de Daniel y la Quartet de Baño Band; 19.25 h. Pep de Diabéticas; 20.00h. Tots Sants, desde Manacor, con Pep Álvarez al frente; 20.35 h. El Estado, cuyos inicios se remontan a los años 80; 21.10 h. Jose Domingo, una de las voces más personales y valientes de la escena actual; y 21.45 Rock & Press. De 22.15 a 23.00 fin de fiesta con DJ Pep de Diabéticas.
Sábado 25 de octubre a las 16,30h
Lugar: Ses Voltes, Palma, entrada gratuita, con servicio de comida y bebida (también vegetariana).
