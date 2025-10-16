Los conciertos de este finde en Mallorca
El legendario grupo neoyorquino The Fuzztones, con más de 40 años de historia, actuará en Palma, en la inauguración de una nueva sala de Es Gremi
La Factoria de So de Santa Maria celebra este viernes, desde las 20 horas, el nacimiento de un nuevo festival, el Mallorca Dead
Diario de Mallorca te ha seleccionado los conciertos que no puedes perderte este fin de semana en la isla.
The Fuzztones, en el estreno de la nueva sala de Es Gremi
The Fuzztones, pioneros del revival del garage rock, es la banda encargada de inaugurar el nuevo espacio sonoro de Es Gremi, la sala Zero, con capacidad para unas 400 personas.
Es Gremi ha estado durante meses sometido a obras de reforma. El resultado final ha fructificado en la sala Zero y en el Riff Club, situado en lo que era la antigua recepción del centro, la que daba acceso a los locales. Desde el Riff Club se podrá acceder a la joya de esta reforma, la Sala Zero. Un cristal separará ambos espacios, y según el espectáculo programado, ya sea un tardeo o un concierto o una fiesta de club, será opaco o transparente. Tendrá un aforo máximo de 450 personas, un número que se sitúa por debajo de las otras dos salas de Es Gremi, la más grande, para 1.400 espectadores, y la emblemática Sala 1, de hasta 900.
La Zero, que dispondrá de dos barras y guardarropa, con un escenario de 4,50x5 metros, pantallas LED y un cuidado equipo Meyer, abrirá sus puertas este sábado 18 de octubre a las 20 horas, y 45 minutos después arrancará la actuación de The Fuzztones.
Formados en el Lower East Side de Nueva York por el incombustible Rudi Protrudi, fusionan riffs deslenguados, ritmos implacables y una estética cargada de actitud. Con raíces en los míticos clubes CBGB y Mudd Club, donde se relacionaron con bandas históricas como los Ramones o Blondie, su álbum debut Lysergic Emanations (1985) se convirtió en un clásico instantáneo del género. Durante más de cuatro décadas han sido referentes irrenunciables del rock underground, influyendo a bandas como The Hives o The Horrors, y manteniendo viva la llama del garage con su energía imparable.
«Somos una de las últimas bandas de rock’n’roll genuino que queda en este planeta», declaró hace unos meses Rudi Protrudi cn motivo de su gira por Latinoamérica, en declaraciones a Indiehoy. «¡Me encanta tocar rock ‘n’ roll! Me hace sentir joven. Es una gran salida para mi angustia adolescente y me encanta conocer a otros fanáticos del género. ¡Tocar es una excelente manera de hacerlo!», confesó.
En esta noche de estreno les acompañarán Hombre Lobo Internacional y Rudy Dj’s.
La guitarra de Gonzalo Peñalosa
El guitarrista Gonzalo Peñalosa, segundo premio del Concurso de Juventudes Musicales de España 2024, ofrece un concierto este viernes en Can Tàpera, en la Fundació Sa Nostra (Carrer de Can Tàpera, 5, Palma, entrada 15 euros en ticketib.com). El músico sevillano, que dio su primer concierto individual a los 12 años, interpretará obras de Fernando Sor, Eduardo Sainz de la Maz, José Antonio Peñalosa, Luis Zea y Giulio Regondi.
Ana Carla Maza, la fusión del jazz con el pop y la música urbana
Ana Carla Maza regresa a la isla. Tras sus actuaciones en el Festival Mallorca Jazz sa Pobla, en 2024, y en el Trui Teatre, el pasado mes de febrero, la artista cubana ofrece un concierto, de nuevo en el Trui, este viernes, a partir de las 20 horas. Maza es una violonchelista, cantante y compositora única e innovadora que fusiona magistralmente y con un punto de virtuosismo el jazz latino con influencias del pop, rock y la música urbana.
Viernes 17 de octubre a las 20h
Lugar: Trui Teatre, Camí de Son Rapinya, Palma.
La Factoria de So, escenario del Mallorca Dead Festival
La Factoria de So de Santa Maria celebra este viernes, desde las 20 horas, el nacimiento de un nuevo festival, el Mallorca Dead, un encuentro destinado a convertirse en un ritual imprescindible para los seguidores de lo oscuro, lo gótico y lo visceral en clave de post-punk, dark rock, post-rock y el psychobilly. El festival reunirá a cuatro bandas que representan distintas vertientes de la penumbra sonora: Cendra, Magma, The Raters y My Own Burial.
Viernes 17 de octubre a las 21h
Lugar: Factoria de So de Santa Maria, anticipada 12 euros, en taquilla 15.
Cinco bandas de primer nivel para el Pollença Folk
Mallorca también es tierra folki, y Pollença una de sus capitales en este sentido. Este sábado, desde las 17 horas, en el Claustre de Sant Domingo, se celebra el Pollença Folk, un festival que reunirá a una banda ilustre, la Companyia Elèctrica Dharma, y a otros grupos de renombre como son las Pitxorines, Ximbomba Atòmica, BOC y Ballugall.
El Pollença Folk nace con la voluntad de convertirse en cita imprescindible para los seguidores de la música tradicional y las raíces populares de Balears. Y en esta primera edición lo hace en un entorno perfecto para disfrutar del mejor folk al aire libre y con un cartel de lujo en el que tienen cabida cinco bandas de primer nivel.
La Companyia Elèctrica Dharma es todo un referente del folk-rock catalán y una de las bandas más queridas de la escena musical. Su carrera abarca cinco décadas y sus raíces se sitúan en 1973, alrededor de la sala Zeleste de Barcelona, con esa propuesta de mezcla de guitarras eléctricas con el saxo tenor y el rock con el jazz y diversas formas de la música popular.
Pitxorines es otro atractivo del Pollença Folk. Sus integrantes, ocho mujeres profesionales de la música, se presentaron con este proyecto en 2023 y pronto obtuvieron tan buen recibimiento que decidieron publicar en 2024 su primer disco, Un so qui no es gasta, con nueve canciones populares arregladas por ellas mismas.
Y qué decir de Ximbomba Atòmica, un grupo que está en activo desde 1997, cuando publicaron su primera referencia, Cabres de plàstic. Sus xeremies, flabiols, flautes de canya, fabiolets, tamborinos, ximbombes y demás instrumentos resonarán en el estreno de un festival que llega para quedarse.
Sábado 18 de octubre a las 17h
Lugar: Claustre de Sant Domingo, en Pollença.
