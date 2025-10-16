Circo, música, danza, magia y marionetas en la gran fiesta del teatro infantil y juvenil
La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, que arrancó ayer y se prolongará hasta el domingo, ofrece un total de 48 espectáculos
La FIET, una de las ferias nacionales de referencia de las artes escénicas para niños y jóvenes que se celebra cada mes de octubre en Vilafranca de Bonany y que durante cuatro días convierte al pueblo en un escenario en el que disfrutar de los mejores espectáculos para público familiar y juvenil, celebra su XXIII edición desde este jueves y hasta el próximo domingo.
Durante este finde participarán en la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears 46 compañías, que ofrecerán 48 espectáculos diferentes en torno al circo, clown, narración oral, música de calle, danza, marionetas, magia o malabares. En total se han programado 103 funciones. 27 de esos espectáculos serán estrenos en Balears, cinco de ellos absolutos, y un reestreno.
De las 46 compañías que actuarán en esta nueva edición de la FIET, tres de ellas son internacionales: la francesa DK 59, que inauguraró la Fira con el espectáculo Boléro; la italiana Zaches Teatro, que representará Cenerentola, un cuento de hadas que nos recuerda que el difícil camino hacia la madurez para por el desprendimiento del pasado; y Lamento & L’Académie Fratellini, también de Francia, con La fabuleuse histoire de Basarkus, un dúo virtuoso y malicioso entre el circo y la danza sobre la búsqueda de la identidad.
El lema de este año es Seguir somiant teatre porque «la creatividad es algo esencial”, subraya Jaume Gomila, director de la FIET, quien añade: «El teatro en los ámbitos de los niños y jóvenes es imprescindible».
Viernes, sábado y domingo
Lugar: diferentes espacios de Vilafranca de Bonany.
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
- Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma
- Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
- Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
- Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto