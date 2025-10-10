Lo que no puedes perderte este finde: Tolo Servera, Sylvie Lewis, 'Twist&Txékhov' y Álex Maldonado

El compositor, letrista, cantante, multiinstrumentista y reconocido productor Tolo Servera afronta la recta final de la gira de presentación de Fragments, su segundo trabajo como cantautor, que reúne once temas interpretados en catalán. Este domingo actúa en el Espai 36 de Sant Llorenç des Cardassar. El concierto estará centrado en su último álbum y también en el anterior, Nu. También habrá versiones de clásicos del pop rock.

Domingo 12 de octubre a las 19h Lugar: Espai 36, Sant Llorenç des Cardassar, Carrer Major, 36.

El folk contemporáneo de Sylvie Lewis regresa a la isla

La británica Sylvie Lewis, cantante que puede presumir de que en su debut contó con la ayuda ni más ni menos que de George Martin, actúa en Esporles. No es la primera visita de esta artista afincada en Brighton. Hace dos años deleitó al público mallorquín con una actuación en Porreres, donde declaró su amor por las ensaimadas y el vino producido en nuestra isla, a la vez que se hizo fan acérrima de La Búsqueda. Su propuesta bebe del jazz y el folk-contemporáneo.

Sylvie Lewis / .

Domingo 12 de octubre a las 19h Lugar: Casa del Poble, Esporles.

‘Twist & Txékhov’, de Iguana Teatre

Iguana Teatre está de celebraciones: 40 años en escena. Este viernes estrenan Twist & Txékhov, espectáculo marcado por el humor, la ternura y la mirada contemporánea para hablar, hoy, de la fragilidad y la grandeza humana. Lo harán en el Teatre del Mar, desde hoy viernes a al domingo, y también el próximo fin de semana. Un viaje emocional que reivindica los grandes valores literarios y emotivos de las historias originales.

La esperada presentación de un disco pandémico

El músico, compositor y cantante mallorquín Álex Maldonado presenta Cuentos para náufragos, su último larga duración, este sábado en La Movida. El concierto arrancará a las 19 horas y estará acompañado por Cristian Constantini, a la batería; Mercè Serra, en los coros; Víctor Martínez, al bajo; y Emili Gené, al teclado.

El repertorio combinará, por un lado, las canciones incluidas en Cuentos para náufragos (2020), disco grabado durante la pandemia que nunca tuvo un estreno en directo; y por otro, la actualización de los tres discos de su discografía, labor que está siendo realizada por Bastian García, de Duende Mastering.

Álex Maldonado / .

Especialmente se debe valorar el resultado del intenso trabajo de mezcla y regrabación de las canciones incluidas en Maldonado, aquel primer álbum homónimo publicado en 2010 y grabado por Antoni Noguera con el batería Miquel Ferrer y el teclista Emili Gené como ilustres escuderos de Alex Maldonado. Y es que, aparte de varios músicos invitados, el palmesano ha rehecho el disco desde cero, sin la referencia de la mezcla original, llegando incluso a regrabar algunas voces.

Otro dato a resaltar es la selección de Laura como primer single de Cuentos para náufragos. Se trata de una canción de amor imposible, con ritmo ochentero y un solo de armónica ejecutado por Norbert Fimpel, que se puede disfrutar en Spotify y YouTube.

Álex Maldonado reconoce influencias directas del hard rock, del funk en general o del rock argentino en particular; incluye en su repertorio versiones de Prince, MClan o Lady Gaga y ha sido y es colaborador de Riki López, Concha Buika, Marta Botía (Ella baila sola) o Soul Vigilantes, entre muchísimos otros.