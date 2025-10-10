Miguel Lago, el Comandante Lara y Morgan, en Trui Teatre

El humor ácido, inteligente y provocador de Miguel Lago, que celebra 25 años sobre los escenarios; los siempre mágicos Morgan, con su Hotel Tour; y el Comandante Lara, al frente de la compañía AIR kejöersen, son los espectáculos de Trui para este fin de semana.

Miguel Lago llega a Palma (este viernes a las 21 horas) tras una temporada en la que logró que 50.000 espectadores se entregaran a su show. Referente de la stand-up de nuestro país, lo inesperado es uno de los pilares de su espectáculo, forjado por nuevos textos, nuevas rutinas, otras clásicas, reflexiones sobre la actualidad y anécdotas personales.

En la carretera desde 2012, Morgan regresa a Palma con Hotel Morgan, su cuarto trabajo de estudio, once canciones grabadas en Noruega que es el resultado de un viaje en muchos sentidos. Un consejo, que los espectadores de su concierto (sábado a las 21 horas) ocupen sus asientos como si de una habitación de hotel se tratara, dispuestos a vivir, trasnochar, descansar y soñar.

Trui despedirá el fin de semana con el Comandante Lara (domingo, a las 19 horas) pilotando la nave, acompañado por el personal de cabina, Vicente Ruidos y Jesús Tapia: «El público se sentará en su asiento y recibirán las instrucciones de seguridad para poder emprender el viaje hacia el país de la carcajada de un modo divertido y fácil, para que todos los pasajeros puedan pasar el mejor vuelo de sus vidas. Todo ello con la garantía de una de las mejores aerolíneas como es AIR kejöèrsen», anuncian desde Trui.