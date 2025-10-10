20 años después del rompedor disco debut de Bebe

Reír hasta no poder más, con Edu Soto; dejarse llevar por la voz de Bebe; o viajar de la mano de I Musici sin moverse de la butaca. Tres opciones que ofrece el Auditorium de Palma.

Más vale solo que ciento volando Revolution (viernes a las 20, sábado a las 22 y domingo a las 18h) es lo nuevo de Edu Soto, un humorista que cuenta con una buena parroquia en Palma. En esta ocasión desembarca con un show que hace de la locura, la improvisación y la interacción con el público su seña de identidad. Con este espectáculo, Edu Soto consolida la trilogía Más vale solo que ciento volando. Cantar y bailar son solo una parte de lo que te espera, ya que, como siempre, se meterá en la piel de un sinfín de personajes, ¡y no sabemos cuáles! Cada función es diferente y, conociéndolo, sabemos que siempre habrá una sorpresa.

Por su parte, Bebe llega al Auditorium de Palma para celebrar los 20 años de Pafuera telarañas, su primer disco, que fue producido por Carlos Jean y se ha convertido en uno de los más icónicos de su carrera. Un álbum con canciones que continúan sonando y acompañándola como Malo, Ella o Que nadie me levante la voz. En la Sala Magna, este viernes, a partir de las 21 horas.

También el sábado, la originalidad y el talento de I Musici se instalarán en el Auditorium (desde las 20 horas). La historia de I Musici es extraordinaria y única. Fundado en 1951 en Roma donde debutó el 30 de marzo de 1952 en Santa Cecilia, y es el grupo de música de cámara en activo más antiguo del mundo. Son conocidos especialmente por haber iluminado el camino de la sociedad moderna hacia la música italiana del siglo XVIII, redescubriendo y haciendo las primeras grabaciones de muchas obras maestras del barroco. Desde el estreno mundial de la grabación en estéreo de Las Cuatro Estaciones, han vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una de las piezas musicales más famosas del repertorio clásico. Hoy, su repertorio abarca desde el siglo XVIII hasta el presente y son devotos de importantes obras de compositores como Nino Rota, Ennio Porrino, Valentino Bucchi, Ryuichi Sakamoto, Ennio Morricone y muchos otros.