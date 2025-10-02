Otras grandes citas musicales y teatrales del finde en Mallorca

El finde se presenta lleno de espectáculos con gancho, como el festival Egua de Troia, que apuesta por la igualdad de género en la música, el Encontre de Compositors, que llega a su 46 edición, un nuevo capítulo del Festival de Jazz de Manacor, o Chocolate, la obra de Rafel Gallego que cuenta la historia de un niño que con su voz cautivó la Palma de los años 70.

Un festival por la igualdad de género en la música

Es Gremi celebra este viernes la música hecha por mujeres con Egua de Troia, festival que quiere ser un espacio inclusivo, diverso y seguro, ya que el número de mujeres en la industria de la música sigue siendo minoritario en los puestos de mayor salario y responsabilidad. Los trabajos a los que logran acceder ellas están marcados por la temporalidad, la incertidumbre y la baja remuneración, pese a tener el mismo nivel de capacitación o incluso superior.

El cartel lo encabeza el grupo barcelonés Tribade, que factura un hip hop real, el de las calles. Sus letras llevan al siglo XXI el universo de dos mujeres que luchan contra la precariedad dentro de una sociedad llena de privilegios masculinos. Además, amplifican con su poesía realidades generalmente silenciadas tales como luchas locales y de barrio, LGTB y activismos antifascistas. Con su música, una combinación fresca y original de rap con flamenco, soul, afrotrap y reggaeton, Tribade dejan más claro que nunca que Barcelona no es solo rumba y mestizaje.

Desde Málaga llegará Faenna, una joven rapera que logra rimas afiladas y mensajes valientes, y que defiende una propuesta sincera y auténtica, cargada de contenido y sentimiento con la que reclama su hueco en la industria musical.

Dos grupos más. El primero lleva por nombre O Rabelo y es uno de los creadores trans gallegos más destacados de la actualidad. Fusiona tradición, rap y reguetón, y se define como antifascista, transfeminista y anarquista, defensor de la ternura, el cuidado y la violencia reactiva. Su proyecto musical comenzó en 2019, a caballo entre el reggae, la improvisación tradicional y el freestyle. Presenta un espectáculo híbrido entre la foliada y la rave. En estos años ha redescubierto el maquillaje y el uso de la ropa para expresar su identidad como persona no binaria a través del drag furry.

El cartel del Egua de Troia se completa con la desbordante DJ Marikarmen Free, que consigue con cada sesión «una explosión de horterismo y petardeo imposible de olvidar», aseguran desde Es Gremi.

Viernes 3 de octubre a las 21h Lugar: Es Gremi, c/Gremi de Porgadors, 16, polígono de Son Castelló, Palma, 18 euros.

Arranca la edición 46 del Encontre de Compositors

Nueva edición del Encontre de Compositors, la número 46, que se dice pronto. Se celebra desde este sábado 4 de octubre al 13 de diciembre, y de la mano de la Fundació ACA presenta un total de 10 conciertos, en los que habrá un total de ocho estrenos, uno de ellos obra de encargo del festival. También habrá un homenaje, a Luciano Berio, en el centenario de su nacimiento

La Fundación Musical ACA lleva organizando este festival de forma ininterrumpida desde 1980, con la música contemporánea por bandera, que «nos obliga a tener una mirada abierta a las diferentes manifestaciones musicales y darles cabida, en coherencia con el proyecto inicial», señalan sus responsables.

En total serán diecisiete los músicos que protagonizarán los 10 conciertos, en los que se interpretarán obras de 43 compositores distintos. Habrá ocho estrenos, uno de ellos obra por encargo a Daniel Tosi, que ofrecerá la Camerata de France, la cual lleva por título Zapateando-Flamento.

Pilar López-Carrasco, pianista / .

Este año se rendirá homenaje a Luciano Berio, con ocasión del centenario de su nacimiento (1925). De ahí que en cada ocasión posible se interpretará una pieza de Berio. En el primer concierto, el de este sábado, Josep Sancho y Pilar López-Carrasco, clarinete y piano, respectivamente, interpretarán la Sequenza IX (1980), nunca escuchada en España. Por su parte, la Camerata de France interpretará, el próximo día 11, Corale, para violín y conjunto de cuerda, que contará con la solista Giovanna Sevi, violín, bajo la batuta del director Daniel Tosi.

Además de Lucio Berio, también se rendirá tributo a Arnold Schönberg, de manos de la Camerata de France, que interpretará su obra La noche transfigurada, además de la obra Homenaje a Arnold Schönberg, de Jean Philippe Guinle.

Este primer concierto, el del dúo Josep Sancho y Pilar López-Carrasco, supone una audición poco común de un clarinete con un piano. Apuntar que la Camerata de France sobresale en virtud interpretativa. Otro punto importante de esta propuesta musical es el protagonismo que cobrará el trombón, porque pasaremos de la modernidad del instrumento hasta su ancestro, el sacabuche.

Sábado 4 de octubre Lugar: en la Sala del Piano de la Fundació ACA, en Búger, desde las 19.00 horas.

Segundo fin de semana del Festival de Jazz de Manacor

Tras el concierto ofrecido por Salvador Sobral y sus amigos de Mallorca el pasado fin de semana, la segunda edición del Festival de Jazz de Manacor brinda este finde tres citas musicales. Este sábado se presentará el proyecto que ha unido a Benji Habichuela y Caramelo de Cuba, FlamenCuba. También se podrá escuchar a la cantante catalana Magalí Sare y al guistarrista mallorquín Sebastià Gris. El domingo se rendirá un homenaje a Jordi Bonell, en el Auditori.

Sábado y domingo Lugar: el sábado, en la plaça del Rector Rubí, y el domingo, en el Auditori.

La historia de un niño que cautivó la Mallorca de los 70

La historia de José Esteves de la Concepción, ‘Chocolate’, un niño gitano portugués que en la Mallorca de los 70 fue conocido por su voz, llega a la Sala Petita del Teatre Principal de Palma, en el marco de la recién inaugurada Fira B! Con dirección de Rafel Duran, esta pieza que firma Rafel Gallego e interpretan Toni Gomila, Lluqui Herrero y Joan Carles Bellviure/Luca Bonadei es algo así como un cruce entre un Tom Sawyer urbano, Oliver Twist y el Zelig de Woody Allen, local y a pequeña escala.

Elenco de 'Chocolate' / Xisco Alario