Ana Belén, el concierto estrella de este finde en Palma

Dos conciertos que recomienda este diario. Por un lado, el de una de las artistas españolas más queridas, Ana Belén, que ofrece este sábado un recital en el Auditorium de Palma centrado en sus grandes éxitos y nuevas canciones; y por el otro, en Andratx, el de Bruno Sotos, músico que triunfa entre las nuevas generaciones.

Ana Belén, más de 60 años en un solo concierto

Ana Belén, la artista precoz, la protagonista de series inolvidables como Fortunata y Jacinta, la intérprete de joyas sonoras como El hombre del piano, la actriz de Demonios en el jardín y tantas otras películas, la responsable de éxitos grandísimos como La puerta de Alcalá, la ganadora del Grammy latino a la Excelencia Musical, título que obtuvo junto a Víctor Manuel, recala este sábado en Palma, para mayor gusto de su parroquia.

Hace tiempo que Ana Belén no actúa en Mallorca, mucho tiempo para sus seguidores. En esta ocasión aterriza con una gira, llamada Más D Ana, con la que repasa los grandes éxitos de su repertorio y ejecuta algún tema nuevo de su último álbum, titulado Vengo con los ojos nuevos, acompañada de una banda de músicos de lujo, dirigida por David San José. 31 ciudades componen hasta la fecha la gira de presentación, que arrancó el 26 de abril en Roquetas de Mar y que recorre las principales ciudades de la geografía de española.

El citado Vengo con los ojos nuevos se publicó el pasado 20 de junio y contiene cortes como Bachátame, Nieve, Cinecittá o Sin tacones ni carmín. Su entrega anterior con temas inéditos se remonta a siete años atrás. «Todo tiene que ver con que las cosas no te sean indiferentes y con eso enlazo con él Solo le pido a Dios. Tiene que ver con mantener una mirada de curiosidad, de una cierta inocencia y, desde luego, de algo que me ha acompañado desde siempre: saber que no sé nada y cada vez menos», explicó la artista hace unos meses en una entrevista concedida a la Agencia Efe.

Sábado 4 de octubre a las 21h Lugar: Sala Magna del Auditorium de Palma, desde 55 euros.

Bruno Sotos, en el Auditori de Peguera

Bruno Sotos ofrece este sábado en el Auditori de Peguera un recital íntimo en el que interpretará canciones de su último disco, El chico de Andratx, además de una selección de las canciones más queridas tanto por el artista como por su público. Así, se podrán escuchar temas como Hoy duele o El eco de la calle, o los más populares El reflejo o Rima rota. Sotos comenzó este 2025 con una gira por México junto al cantante de La Pegatina, Adrià Salas.