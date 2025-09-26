Salvador Sobral, Voicello y la previa del ME_MMIX, tres grandes conciertos para este finde en Mallorca

Salvador Sobral regresa a Mallorca, la isla que le vio crecer como músico. El concierto del cantante portugués será uno de los grandes capítulos sonoros de este finde en Mallorca, pero no el único. También resonará la previa del ME_MMIX, con Malondra, Casal y Schottke, y Voicello Eclectic Quartet, que presenta nueva formación.

Salvador Sobral celebra la amistad en Manacor

Salvador Sobral no se olvida de sus amistades. El músico portugués, que alcanzó la gloria en 2017, cuando se proclamó ganador del Festival de Eurovisión con la canción Amar pelos dois, compuesta por su hermana Luísa, actúa este sábado en Mallorca, con motivo de la segunda edición del Festival de Jazz de Manacor.

Sobral siempre ha reconocido que Mallorca fue la tierra en la que se formó como músico, en locales como los desaparecidos Bluesville y Vamp. En Manacor estuvo residiendo una temporada, cuando aun era estudiante de Erasmus. «En Mallorca aprendí a lidiar con el público cuando nadie te escucha», confesó a este diario en 2018, año en que actuó en el cierre del Festival Jazz Voyeur.

En esta ocasión, Sobral abrirá el II Festival de Jazz de Manacor, en la plaça del Rector Rubí, donde también ofrecerán un concierto Roger Pistola y Jorra Santiago, en formato dueto.

Sobre el escenario, Sobral celebrará la amistad con los músicos con los que solía tocar en Mallorca, isla que descubrió cuando contaba 21 años. Con él estarán, en el papel de escuderos, Balta Bordoy, Pep Lluís García, Pep Garau, Llorenç Barceló y Pablo di Salvo.

El Festival de Jazz de Manacor se prolongará hasta el 5 de octubre. En las próximas semanas actuarán Benji Habichuela y Caramelo de Cuba; la cantante catalana Magalí Sare y al guistarrista mallorquín Sebastià Gris; y Carles Benavent, Dani Pérez y Salvador Font, en el que homenaje que se le rendirá al desaparecido Jordi Bonell.

Sábado 27 de septiembre a las 20h Lugar: plaça del Rector Rubí, en Manacor.

Malondra, Casal y Schottke, en la previa del ME_MMIX

El ME_MMIX, el festival dedicado a la música electrónica, hibridaciones, instalaciones y cine documental, presenta este viernes una cata de su segunda edición. La previa que se podrá ver en Inca es de Mateu Malondra, Xabier Casal y Sebastian Schottke y nos habla de cómo la tecnología permite crear narrativas no lineales, donde el público tiene un papel activo en el desarrollo de la historia a través de la interacción con dispositivos o plataformas digitales.

Viernes 26 de septiembre a las 19h Lugar: Teatre Principal d’Inca, apto para todos los públicos.

Voicello Eclectic Quartet presenta su nueva formación

Nuevas atmósferas y sonoridades e innovación que aúna música clásica, lírica, jazz, tradicional, mediterránea y composiciones propias con electropop y electrónica caracterizan la nueva etapa de la formación Voicello Eclectic Quartet, que se dará a conocer este sábado 27 de septiembre, a las 19.00 horas, en la sede del Colegio de Arquitectos de Palma. Con esta actuación, el festival Fest Music Mallorca prueba nuevos escenarios.

La soprano Carme Garí y el violonchelista Gabriel Fiol, de formación clásica, fundaron Voicello hace diez años, y en 2018 se le unió como colaborador el batería Miquel Marqués, que provenía del rock & roll. Con sus conciertos de ópera crossover, arreglos de piezas líricas y folk en clave moderna y la utilización de una pedalera de loops con el instrumento de cuerda ya dejaron claro que lo suyo era vocación de traspasar los límites de las composiciones clásicas. Tras años de ir probando y experimentando, en 2024 hicieron una inmersión en la electrónica con el espectáculo Resonare y todo ello ha fructificado en 2025 en Voicello Eclectic Quartet, con la incorporación de Malena Moncadas, pianista de formación clásica y buena conocedora de los ambientes del jazz, que se encargará de los teclados electrónicos y la segundas voces.

La nueva formación de Voicello / 5

Según explica Gabriel Fiol, «lo que hacíamos hasta ahora ya era una innovación dentro de la clásica, que explosionó con Resonare, donde la inmersión de Miquel en la electrónica fue una aportación fundamental. Ahora, con la percusión y los sintetizadores electrónicos hemos creado nuevas atmósferas sonoras, nuevos ambientes, y el público que acuda al concierto tendrá la sensación de estar en un espacio diferente al de un concierto de música clásica».

El cuarteto se ha encerrado las ultimas semanas a grabar en el estudio Ona de Bunyola, del músico y compositor Miquel Brunet, que «nos ha hecho de productor y con el que hemos ido definiendo y perfilando las ideas y encontrado esos ambientes que estábamos buscando». Además, añade, «la incorporación de Malena ha encajado muy bien; ella es una buena pianista y tiene una voz más grave que la de Carme, que es más aguda y lírica, una voz que viene del jazz, y encajan muy bien».