La final del Concurs Pop Rock y la reapertura del antiguo Tunnel de Gomila, las dos grandes citas musicales de este sábado en Palma

La música sonará durante todo el día este sábado en Palma. Dos grandes citas musicales lo harán posible. Por un lado, en Ses Voltes, se celebrará la gran final del Concurs Pop Rock, con cinco bandas en liza y dos grupos invitados de lujo, La Granja y Lyra's Hëll. No muy lejos de allí, en Gomila, reabrirá el antiguo Tunnel, ahora llamado el Sótano. Y lo hará con una noche dedicada al metal.

Ses Voltes espera al nuevo ganador del Concurs Pop Rock

Manena, Mon Joan Tiquat, Tebals, U.R. Bad o Soy David Goodman. Uno de estos cinco nombres se erigirá en ganador del Concurs Pop Rock 2025, cuya final se celebrará en el recinto de Ses Voltes este sábado, a partir de las 19 horas.

La gran final del Pop Rock, cuyo cartel ha sido diseñado este año por otro grande, el artista Albert Pinya, también tiene otros alicientes, como las actuaciones de dos grupos invitados. Por un lado, La Granja, vencedores de una edición del Concurs, la de 1986; y por otro, Lyra’s Hëll, que se alzó con la victoria de este certamen el año pasado.

Hay más reclamos. Entre los integrantes del jurado, que hasta ahora lo habían formado Julio Molina, Arantxa Andreu, Miquel Gibert y Anna de la Salud, se unirá este sábado Maika Makovski para la selección final, artista mallorquina muy vinculada también con el Concurs al haber quedado en segundo lugar en la edición de 1998.

Dicen los entendidos que esta será la mejor final del Concurs desde su recuperación. En liza estarán cinco grupos. Tebals es uno de ellos. Cuenta con una discografía amplia, dos EP y un nuevo single llamado Ella sempre. Su propuesta musical es fresca y llena de matices que mezclan el rock alternativo con toques de psicodelia y texturas indie, que hacen que el público se sumerja en su propio universo.

Uno de sus rivales será U.R. Bad, grupo de rock creado en Mallorca en 2022. Formado por Xisca (guitarra solista y coros), Nora (voz y guitarra rítmica), Aina (bajo) y Sergi (batería), defienden temas propios con un estilo marcado por el rock tradicional, con letras originales y melodías limpias y pegadizas.

Músico de raíces británicas, nacido en Inglaterra en 1978 pero criado en Madrid y residente en Mallorca desde 2007, Soy David Goodman es otro de los finalistas. Su propuesta bebe del indie, la electrónica, el folk urbano y las melodías pop.

Mon Joan Tiquat, músico y compositor de gran versatilidad, y Manena, la banda de Manena Duel, que graba su primer disco en los estudios Red Carpet de Lloret, son los dos grupos que completan el quinteto de la gran final.

Sábado 27 de septiembre a las 19h Lugar: recinto de Ses Voltes, Palma, entrada gratuita.

Noche de metal con Porkus Krisis, Die Kur y Oeste

La otra cara de Korpus Khristie se llama Porkus Krisis. Los santjordiers pueden sacar pecho como creadores de un nuevo estilo, el ‘porkmetal’. Con este alter ego suenan más sucios. «Reciclamos lo que Korpus rechaza», espetan sus componentes, que este sábado estarán en el antiguo Tunnel de Gomila, local que ha reabierto bajo el nombre del Sótano. Con ellos estarán una banda amiga, Die Kur, procedentes del Reino Unido, y Oeste.

Los Porkus, en directo / .