Franky Ryzardo, Qânât, Els Amics de les Arts, Marisol Eichborn y Alchemy Project, los conciertos de este finde en Mallorca

Si todavía no tienes decidido el concierto de este finde, Diario de Mallorca te recomienda algunas actuaciones que dejarán huella, como la del 20 aniversario de Els Amics de les Arts, la presentación del esperado disco de Qânât o los estrenos de Franky Ryzardo y Marisol Eichborn en la isla.

Marisol Eichborn, en La Movida

Nacida en Mallorca pero instalada en Barcelona, Marisol Eichborn actuará este viernes por primera vez en Mallorca. Lo hará en La Movida, a partir de las 19 horas. Su propuesta se vale de paisajes sonoros únicos fusionando elementos del folk contemporáneo con la experimentación electrónica, el pop y la música urbana. Como artista invitada estará Maribel Mayans, una de las voces jóvenes mallorquina con más proyección y talento.

Viernes 19 de septiembre, a las 21 horas Lugar: La Movida, carrer Albo, s/n

Las mejores canciones de Dire Straits, con Alchemy Project

Las grandes canciones de Dire Straits, títulos como Brothers In Arms, Money for Nothing, Your Latest Trick, The Man’s Too Strong, Walk Of Life o So Far Away, resonarán este viernes en el Auditorium de Palma, que arranca la temporada con el grupo Alchemy Project. Una banda que ha conseguido armar un show fiel al sonido, instrumentación y escenografía de un grupo que está considerado uno de los mejores de la historia del rock.

Viernes 19 de septiembre Lugar: Auditorium de Palma, Sala Magna, 38 euros.

Qânât, un trío que defiende el amor a las raíces

Qânât, el proyecto sonoro de la iraní Pegah Khoei y los mallorquines Tomeu Gomila —cofundador de la compañía Au Ments— y José M. Puigserver —más conocido como Púter en la escena—, presenta este sábado en el Convent de Lloret de Vistalegre su álbum de debut: Aigua ballant.

Las canciones de Qânât tienen su punto de partida en las melodías y en el modo de ejecutar las ‘cançons de treball’ o ‘tonades de feina’ que los trabajadores del campo interpretaban durante sus largas jornadas.

El setar, las percusiones, el contrabajo, el kántele, el acordeón y el charango son algunos de los instrumentos protagonistas de un disco que ensalza el amor a las raíces y que tiende un puente entre el Mediterráneo y la antigua Mesopotamia. «Apostamos por la conexión entre la música árabe y la persa, que son distintas, y también con el canto bizantino, cuya cultura afectó mucho a Mallorca en su momento», han señalado los músicos de Qânât en una entrevista concedida a este diario.

Los integrantes de Qânât / Gabi Rodas

La música de Qânât, grupo que toma su nombre de un tipo de pozo de origen indoeuropeo presente en todo el Mediterráneo, es un cruce, «físico y temporal. Físico, porque une musicalmente dos territorios aparentemente lejanos como la antigua Persia y Baleares, y temporal porque, antes, la autopista de ideas del Mediterráneo fue posibilitadora del intercambio entre la parte más oriental y la más occidental de nuestro mar».

Para completar la noche, tras Qânât pinchará Diego Armando DJ.

Sábado 20 de septiembre a las 20h Lugar: Convent de Lloret de Vistalegre, 18 euros.

20 años de Els Amics de les Arts

Els Amics de les Arts celebra este viernes en el Trui Teatre 20 años de éxitos. El grupo catalán, con un cancionero y un directo únicos, soplará velas con los suyos, parroquia que en Mallorca es numerosa. Composiciones que se han convertido en himnos, como «Jean Luc», «Ja no ens passa» o «Luisiana o els camps de cotó», y otras de nuevas sonarán en este arranque de temporada de Trui Teatre. El concierto dará comienzo a las 21.00 horas.

Franky Ryzardo, grande de la electrónica, se estrena en la isla

Franky Rizardo es un DJ, productor y fundador de sello neerlandés reconocido internacionalmente por su habilidad para fusionar house y techno con una energía vibrante y grooves profundos. Desde sus inicios a los 14 años, Rizardo ha sido una figura clave en la escena electrónica global, actuando en festivales como Tomorrowland, Mysteryland, Music On y elrow, y en clubes icónicos como fabric (Londres), Amnesia (Eivissa) y Sound (Los Ángeles).

En 2015, Rizardo lanzó su marca FLOW, inicialmente como un programa de radio en SLAM! FM, que evolucionó hacia una serie de eventos internacionales y escenarios en festivales como ADE y Extrema Outdoor. En 2020, fundó LTF Records (Listen To Flow), un sello dedicado a promover su visión musical y apoyar a nuevos talentos .

A lo largo de su carrera, ha lanzado exitosos EPs como Chutoro y Oberhain, y ha colaborado con artistas destacados como Hardwell y Bart B More . Su estilo se caracteriza por una mezcla dinámica de house y techno, creando experiencias inmersivas en la pista de baile.

Franky Rizardo / Jesse Wensing

Eivissa es uno de los lugares clave en la carrera de Ryzardo. Una de sus próximas paradas en la Pitiusa mayor será por Nochevieja, en Pacha Ibiza. Ese día la isla vivirá una velada inolvidable con un cartel de primer nivel encabezado por el maestro del techno napolitano Marco Carola, acompañado por un explosivo back-to-back entre Nic Fanciulli y Franky Rizardo, y la participación del aclamado trío británico Mason Collective.

La sesión de Ryzardo en Mallorca podrá disfrutarse este sábado en AMØK, donde se dan cita el lujo, la sofisticación y un ambiente exclusivo. Sin duda es uno de los epicentros de la escena electrónica y multicultural de la isla y puede presumir de ser un club audaz, diverso, vanguardista.

Su propuesta combina espacios interiores y exteriores, y ya ha recibido a nombres de primera fila como James Hype, Stephan Bodzin, Melanie Ribbe, Ilario Alicante, Ben Klock, Archie Hamilton, Jamie Jones, Loco Dice o Denis Sulta. El 28 de septiembre se anuncia a Chelina Manuhutu y el 4 de octubre, a Miss Monique.