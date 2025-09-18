Los festivales de este finde en Mallorca: el RockdePera, Per Palestina y el Ciclop

El verano llega a su fin pero los festivales siguen a todo ritmo en Mallorca. Ese finde se podrá disfrutar de la programación del Ciclop, el festival de teatro visual de Sineu, que cumple 10 años, un Festival Solidari per Palestina, en Santa Maria; y el RockdePera, en el que actuarán diferentes grupos, como Xanguito y La Fúmiga.

La Fúmiga, cabeza de cartel del festival RockdePera

Nueva edición del RockdePera, festival que en su segunda convocatoria apuesta por un cartel que tiene como uno de sus grandes reclamos a los valencianos La Fúmiga, cuya propuesta sonora abraza estilos como el ska, el punk, el pop y los sonidos latinos. Su último trabajo lleva por título Tot està per fer y contiene títulos como Principis y Covards. Xanguito, los menorquines Pèl de gall, Babà Jussifà, Tots Sants y Conejomanso también estarán en el festival.

Sábado 20 de septiembre a las 18h Lugar: Capdepera, en el párking de la piscina municipal, 25 euros.

Diez años del Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop

El Ciclop, el festival dedicado al teatro visual, también incluye actuaciones musicales, como la de Pitxorines, grupo que, con esos directos desenfadados y alegres que le caracterizan, actuará este viernes en la Carpa Circ Bover - Sa Voltadora a partir de las 22 horas.

De la programación del Ciclop hay que destacar títulos como Skai is ful, de las Hermanas Picohueso (sábado, a las 19.30h, en el C.I.N.E.), o Hereva, de la Cia Inés Sarmiento (sábado, Teleclub, 20.15h), entre muchos otros.

Viernes, sábado y domingo Lugar: diferentes espacios de Sineu

La Factoria de So, escenario de un Festival Solidari per Palestina

Malditas las guerras y malditos los que las celebran. La Factoria de So de Santa Maria será escenario este domingo, desde las once de la mañana, de un Festival Solidari per Palestina. Se han programado toda una serie de actividades culturales distribuidas en tres áreas y escenarios, como circo, charlas, talleres de artesanía, exposiciones y conciertos, que estarán protagonizados por grupos y solistas como Pitxorines, Hermano L, Sweet Poo Smell o Jansky, entre muchos otros.

Hermano L / DM