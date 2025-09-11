La Mostra de Cervessa Artesana de Mancor y el Festival Tensamba, platos fuertes de este finde en Mallorca

La Mostra de Cervessa Artesana de Mancor de la Vall llega a su 13 edición, cargada de conciertos, algunos más que recomendables, como los de Peligro!, Jose Domingo y los siempre divertidos y sorprendentes Kiss Experience. Diario de Mallorca también recomienda asistir a alguno, o todos los conciertos que este fin de semana ofrece el Festival Tensamba, dedicado a la cultura brasileira.

Guinga y el desaparecido Naná Vasconcelos, en el Tensamba

El Tensamba, el festival dedicado a la música brasileña que arrancó el pasado día 7 de septiembre, llega a su punto culminante este finde, con conciertos protagonizados por destacadas figuras internacionales. Márcio Faraco, Hugo Aran y Marco Oliveira, trío internacional que celebra la riqueza de la lusofonía a través de la bossa nova contemporánea, integrando elementos del Brasil, Portugal y Cataluña, actúa este viernes en el Teatre Principal d’Inca (20 horas, 15 euros). Su propuesta lleva por título Cada um canta uma y es una invitación a viajar por las sonoridades del Atlántico.

El sábado, en el Teatre Xesc Forteza de Palma (20.30 horas, 16 euros anticipada, 20 en taquilla), plato fuerte, el que servirán Fred Soul y Luis Nascimento con Viva Naná, centrado en una figura legendaria como es Naná Vasconcelos, el multipremiado percusionista brasileño que falleció en 2016 a la edad de 71 años. El homenaje a Vasconcelos llega con una fusión contemporánea de sonidos tradicionales, improvisación y una performance escénica, resaltando la dimensión poética del desaparecido percusionista.

El Tensamba se despedirá el domingo con Guinga y Mônica Salmaso, dos figuras imprescindibles de la música popular brasilera. Guinga, reconocido guitarrista y compositor con una obra compleja y lírica, acompaña la voz sutil, intensa y expresiva de Salmaso, una de las intérpretes más destacadas de su generación. Juntos presentarán un repertorio que viaja por el samba, el choro y la canción brasilera con una sensibilidad extraordinaria, en un formato íntimo que resalta los matices de cada arreglo. Se les podrá escuchar en el Xesc Forteza (20.30 horas, 19 anticipada; 23 en taquilla), en un concierto excepcional que combinará virtuosismo, emoción y belleza.

Guinga, leyenda de la música brasileira / .

El Tensamba, que arrancó la pasada semana con La Wera Trio, suma 23 ediciones celebradas en distintas partes del planeta, desde Lisboa a Tokio, pasando por Barcelona, Madrid o Lisboa, y desde 2023 se puede disfrutar en Mallorca. Con la cultura brasilera por bandera, ha contado con la participación de iconos como Milton Nascimento, Gal Costa, Fabiana Cozza o Yamandu Costa.

De viernes a domingo Lugar: en el Teatre Municipal Xesc Forteza (consultar horarios en el texto).

Mancor de la Vall brinda por la Mostra de Cervessa Artesana

Mancor de la Vall celebra este sábado una nueva edición, la número 13, de la Mostra de Cervessa Artesana, en la que diez elaboradores servirá medio centenar de birras diferentes, todas artesanas, y en la que destacados grupos nacionales y locales actuarán en esta fiesta.

Jose Domingo es una de las grandes bandas que podrá escucharse en Mancor. Artista inclasificable, mallorquín de adopción y espíritu nómada, su música bebe del Mediterráneo y alcanza la psicodelia, el flamenco, el rock o la copla. Compositor y explorador sonoro, ha sido reconocido como una de las voces más valientes y personales de la escena actual, «una bocanada de aire renovado para la canción ibérica», en palabras de Enrique Bunbury. En directo le acompañan Púter y Mané Capilla, con quienes despliega una intensidad lírica y escénica arrolladora.

Jose Sánchez (bajo), Néstor Roig (voz), el veterano y admirado Tolo Grimalt (guitarra) y Cristian Ibarra (batería) son los componentes de Old Noise, otro de los grupos que dejará huella en Mancor. Lo suyo es un tributo a los himnos del rock’n’roll, una fórmula que seguro triunfa entre los más cerveceros.

Otro grupo que se erigirá en protagonista de la Mostra de Cervessa es Peligro! Nacido en Mallorca en 2018 está formado por Esther Oller (voz y guitarra), Miquel Marquet (batería, coros) y Jordi Mulet (bajo, coros). La banda cuenta con un electrizante repertorio de canciones donde quedan claras sus influencias: rock en su vertiente más noventera. Sus letras cantadas en castellano son ante todo frescas y desaliñadas, con claras pinceladas de humor satírico. Desde paisajes llanos y cotidianos a sueños rotos y deseos por justiciar situaciones y experiencias comunes. Militan en la discográfica Subterfuge, garantía de calidad.

Por último, y como cabezas de cartel, los Kiss Experience, que ya actuaron en una Fira del Disc a Mallorca y triunfaron. La banda fue formada en 2017 por experimentados músicos con años de carrera a sus espaldas y no solo reproduce la música, sino también los personajes, la estética, los instrumentos y el sonido de la agrupación formada por Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss en los 70’.