Los conciertos de este finde en Mallorca: Ara Malikian, la Bersuit, Burning y Alec Dankworth

Si no tiene todavía elegido el concierto de este finde, Diario de Mallorca te propone cuatro citas sonoras: Ara Malikian en Alcúdia y Palma; la Bersuit en Es Gremi; Burning en la plaza de toros de Palma, ahora Es Coliseu; y Alec Dankworth en el Club Náutico de Palma.

Ara Malikian, estandarte de la multiculturalidad

Ara Malikian regresa a Mallorca para ofrecer dos conciertos, uno en Alcúdia, el otro en el Trui Teatre, con motivo de su nueva gira, que lleva por título Intruso. Un viaje muy personal que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para por fin abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo entero a través del arte y la música.

Con su disco Intruso, Ara Malikian ha redefinido los límites de la música clásica. Al fusionar elementos de la música popular y del mundo con su virtuosismo violinístico, el artista crea un sonido único y vanguardista que desafía las convenciones. Más allá de ser un simple álbum de música, Intruso es una declaración artística que aborda temas universales como la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un sentido de comunidad. A través de colaboraciones con artistas de diversas culturas, Malikian nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y a construir puentes entre diferentes sociedades. Intruso es una llamada a la unidad y a la comprensión mutua en un mundo cada vez más dividido.

En declaraciones a Europa Press, Ara Malikian reconocía hace unos días que la música es un verdadero oasis en medio del caos que vivimos hoy en día: «Absolutamente. Un oasis es para curar, es para sanar el alma, es para transformar a las personas, para transformar el mundo» y explicaba: «Podemos cambiar a las personas que tenían tanta violencia, tanta ida en su mente, a través del arte, pues pueden ser seres más sensibles».

Viernes 12 y sábado 13 Lugar: viernes 12 a las 21 horas en el Auditori d’Alcúdia; y sábado 13 en el Trui Teatre a las 21 horas.

Burning, cinco décadas de rock en un solo concierto

Burning, una de las bandas capitales de la escena rockera española, descargará todo su arsenal este viernes en Palma. En su repertorio figuran grandes títulos, éxitos de ayer y de siempre, como Qué hace una chica como tú en un sitio como este, Mueve tus caderas, Esto es un atraco o No es extraño que tú estés loca por mí. La velada también contará con las actuaciones de El hombre 80 y Talleres Molina. Habrá servicio de foodtrucks y muchas sorpresas.

Viernes 12 de septiembre a las 19h Lugar: Es Coliseu (plaza de toros de Palma).

La Bersuit le canta en Es Gremi a sus ‘25 años con España’

Con más de 20 giras en estos 25 años, cerca de 240 shows y un vínculo único con el público español, Bersuit celebra este puente cultural con su gira 25 años con España, un hito en la cultura iberoamericana que hará historia. Desde el under porteño más recalcitrante hasta llenar el estadio de River Plate, Bersuit ha construido una de las trayectorias más vibrantes del rock latinoamericano. Pioneros en combinar rock con ritmos latinoamericanos como cumbia, tango, murga, reggae o candombe, siempre acompañados de letras cargadas de crítica social y política.

Viernes 12 de septiembre a las 21h Lugar: Sala 1 de Es Gremi, en Gremi de Porgadors, 16, Palma, 25 euros.

Alec Dankworth en el Náutico de Palma

El contrabajista Alec Dankworth actuará este viernes, a las 20 horas, en el octavo concierto del V Ciclo Piano Mar, organizado por el Real Club Náutico de Palma. Dankworth estará acompañado por los músicos locales Sergi Sellés al piano y Pep Lluís García a la batería. La entrada del concierto, que tendrá lugar en la Sala Magna, es gratuita para los socios del club, mientras que el público general podrá acceder adquiriendo la entrada en taquilla por 15 euros.