Reacciona, Jazz Voyeur, Ravel y Tensamba, los festivales de este finde en Mallorca

Sa Pobla, Palma y Pollença se entregarán este fin de semana a distintos festivales, unos nuevos y otros ya veteranos. Es la hora del Jazz Voyeur, Reacciona, Ravel y Tensamba, este último dedicado a la música brasileira.

Los argentinos Escalandrum abren el Jazz Voyeur Festival

Juntos desde 1999 con su formación original, con más de cuarenta países recorridos y quince discos editados, los integrantes de Escalandrum están considerados unos verdaderos embajadores de la música argentina en el mundo.

Poseedores de un gran reconocimiento, tanto por la crítica especializada como por el público, tanto por su original sonoridad como por su poderosa actitud en el vivo, actúan este viernes en el Conservatori. Sus integrantes son elogiados músicos con frondosas carreras en su haber, con el nieto de Piazzolla al frente, Daniel ‘Pipi’ Piazzolla, en la batería. Completan la formación Nicolás Guerschberg en el piano y arreglos, Mariano Sívori al contrabajo, Gustavo Musso en el saxo alto, Damián Fogiel en el saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono.

El grupo fue distinguido en 2002 como revelación por los diarios Clarín y La Nación, y en 2005 por la Fundación Konex como una de las cien figuras más destacadas de la última década de la Música Popular Argentina. En 2008 fue invitado de Dave Holland en Argentina y en 2010 realizó varias giras internacionales y fue el primer conjunto argentino invitado a participar en el Bridgestone Music Festival de San Pablo, Brasil. En 2011 fue nominado al Grammy Latino compartiendo terna con Chick Corea y Al Di Meola y al año siguiente ganó el Premio Gardel de Oro (máxima distinción de la industria musical argentina) y el Premio Gardel al Mejor Album de Jazz (por su disco Piazzolla plays Piazzolla).

Uno de sus discos más celebrados llegó en 2017, Sesiones ION – Obras de Mozart y Ginastera, con aclamada repercusión de público y prensa.

Entre sus fans se puede citar a Buika, con quien actuaron en el Festival Grec de Barcelona, en 2015.

En 2019 celebraron sus veinte años de vida con importantes conciertos como el de Lollapalooza y el del Teatro Ópera, mientras que su álbum Studio 2 fue galardonado en tres categorías de los Premios Gardel (Grabación del Año, Ingeniería de Grabación y Mejor Álbum de Jazz).

Entre sus últimos trabajos citar Escalectric (Warner Music), con el que llegan a Palma.

Viernes 5 de septiembre a las 21h Lugar: Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, antes, a las 18 horas, clase magistral.

The Tyets, Maria Jaume, Xanguito y O-Erra, en el festival Reacciona

El festival Reacciona, una nueva propuesta cultural estructurada en dos días de solidaridad con los medios de comunicación mallorquines que se expresan en catalán, llega este finde a sa Pobla, con un cartel de lujo. El viernes, desde las 21.30 horas, en el Poliesportiu, actuarán The Tyets, Maria Jaume y Xanguito, entre otros. 18 euros la entrada. Al día siguiente, el sábado, tocarán los O-Erra, Pèl de gall y Afternuns. También pinchará Jaume Colombàs.

The Tyets / .

Viernes y sábado Lugar: poliesportiu de sa Pobla, ambos días desde las 21.30 horas.

El primero del Festival Ravel

El Festival Ravel 2025 se inaugura este sábado a las 20 horas con un concierto que lleva por título ‘Ravel Simfònic’ y que lo protagonizará la Orquestra de Cambra de Mallorca, con Llorenç Prats como piano solista y bajo la dirección de Bernat Quetglas. Se interpretarán cuatro obras orquestales: ‘Obertura de Scheherezade’ (obra redescubierta que se escuchará por primera vez en Mallorca), ‘Bolero’, ‘Concierto para piano en sol’ y ‘Daphnis et Chloe, suite núm. 2’.

La cultura brasilera, protagonista del festival Tensamba

Este finde arranca una nueva edición del Tensamba, un festival que suma 23 ediciones celebradas en distintas partes del planeta, desde Lisboa a Tokio, pasando por Barcelona, Madrid o Lisboa, y que desde 2023 se puede disfrutar en Mallorca. Con la cultura brasilera por bandera, ha contado con la participación de iconos como Milton Nascimento, Gal Costa, Fabiana Cozza o Yamandu Costa.

El primero de los conciertos de esta edición llega este domingo 7 de septiembre, con La Wera Trio, grupo de Formentera que reinterpreta la música brasilera con un enfoque insular e íntimo. En el Door 13, a partir de las 21.30 horas.

La Wera Trío es un proyecto musical formado por la cantante Gabriela Maiztegui, el guitarrista Juanjo Rodríguez y el percusionista Maximiliano Castillo, que nace del cruce entre la tradición brasileña, la canción popular latinoamericana y una sensibilidad contemporánea.

La voz cálida y expresiva de Gabriela dialoga con la guitarra de Juanjo, precisa y envolvente, mientras que Maximiliano aporta una paleta rítmica sutil y orgánica que realza cada tema con matices bien calibrados. El resultado es una sonoridad cercana, elegante y llena de matices, donde el respeto por los repertorios tradicionales convive con una lectura fresca y personal.

Su repertorio se compone de clásicos del Brasil —de Jobim a Gilberto Gil— y de composiciones propias o adaptadas, interpretadas con un enfoque intimista que se adapta tanto a espacios escénicos como a ambientes más informales o culturales.

El cartel del Tensamba también incluye a Aniha Paschoal & Pedro Rosa (día 9 en el Club Social de Son Forteza, en Palma); Mery Cantos Duo (día 10 en el Door 13); Elena Tovar (día 11 en el Door 13); Mário Faraco, Hugo Aran y Marco Olivera (día 12 en el Teatre Principal d’Inca); Fred Soul y Luis Nascimento (día 13, con el espectáculo Viva Naná, en el Xesc Forteza); y Guinga & Mônica Salmaso (día 14 en el Xesc Forteza).

Pedro Rosa y Aniha Pascual, que actuarán el próximo martes, brindarán una propuesta que combina la elegancia melódica con una sensibilidad sonora cargada de tradición y modernidad, una experiencia íntima, cálida y auténticamente brasileña.