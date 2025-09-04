Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kumbia Ambassadors, con un directo festivo, y la Mostra d'Arts Escèniques de Santa Eugènia, otros platos fuertes de la cartelera de este finde

La Mostra se celebra desde este jueves y hasta el próximo sábado, con trece espectáculos programados y dos talleres

Gabi Rodas

Palma

Santa Eugènia celebra desde el jueves 4 de septiembre al sábado día 6 la 26 edición de la Mostra d’Arts Escèniques, un festival que en esta ocasión estará dedicado a la que fuera su directora en los últimos años, Maria de Gràcia Moragues Cantallops.

«Fue nuestra guía, nuestra inspiración, y el corazón que durante tanto tiempo palpitó fuerte en cada rincón de este pueblo. Celebramos su vida del modo que a ella más le gustaba: haciendo arte, compartiendo emociones y creando espacios donde todo es posible», señalan los responsables de la Mostra.

Tras la jornada del jueves, la inaugural, dedicada al Teatre de Barra, con los espectáculos Lucifer, Capítol 2 y Na Catalina de ses gerres, este viernes llega el turno de Bambújocs (Coberta poliesportiu 16-19.30 horas), un taller de circo-instalación del Circ Bover que ofrece un espacio mágico en el que las familias podrán compartir momentos llenos de diversión con distintos juegos; un Cabaret de Circ (Coberta poliesportiu, a las 19.45), Solo, de Roi Borrallas, espectáculo de clown galardonado con distintos premios desde 2022 (en el Pati de les Escoles, a las 22.00); y música, la de Miss Loopita (bar s’Entrada a las 23.30).

Por último, el sábado arrancará con La baldufa torna (Coberta poliesportiu, desde las 11.00), taller centrado en la fabricación de una peonza, con demostración incluida. El protagonismo de este último día se lo llevará la esperada Quarterada teatral, con el ‘sus’ programado para las 17.30 horas (en la plaça Bernat). Destacar igualmente un espectáculo como H, de la cia La Corlcoles (párking de s’Estació, 18.45 horas).

Hasta el sábado 6 de septiembre

Lugar: distintos espacios de Santa Eugènia.

Fiesta y descaro con el trío chileno Kumbia Ambassadors

Desde Berlín llegan Kumbia Ambassadors, por primera vez en Mallorca. Este trío de chilenos afincado en Alemania, con un amplio historial musical, ejecutan una cumbia muy festiva y descarada con influencias del punk, la electrónica, humor y un resultado muy bailable. Arropando la visita habrá tres sesiones de DJs locales en clave tropical y cumbiera que acabarán la noche con sonidos electrónicos: La Curandera, Wateq y Amoniako.

Viernes 5 de septiembre a las 21h

Lugar: Factoria de So, Cases de Son Llaüt, s/n, 07320, Santa Maria del Camí.

