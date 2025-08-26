Mallorca despide el agosto con dos festivales multitudinarios

La electrónica será protagonista este finde en Mallorca. En Palma tendrá lugar elrow, que espera la afluencia de más de 20.000 personas, en Son Fusteret. Lejos de la capital, en Maria de la Salut, se celebrará la 29 edición de uno de los festivales más queridos por los mallorquines, el Rock'n'rostoll.

Rock’n’Rostoll, cuando lo rural se convierte en fiesta

El Rock’n’rostoll llega a su cita anual, puntual y con un cartel que, cómo no, apuesta por el producto local. Música rock y electrónica, con dos escenarios, bajo la luz de la luna y en un entorno rural incomparable. Si no lo has vivido, no lo sabes todo de Mallorca.

En su 29 edición, este festival autogestionado se celebra desde las diez de la noche a las ocho de la mañana. Ya quisieran un horario así el resto de festivales que se suceden en Mallorca. Su entrada es gratuita y tiene lugar en la carretera que conduce de Maria de la Salut a Muro, en Son Perot.

El cartel de este año está formado por Kaotiko, Mala Hierba, Go Cactus, Caspary, Monotip, Puny ses Tatxes y Grollers de Sa Factoria. En clave electrónica estarán Gost’em, Scratch’n’sniff, Pep Rosselló, Botet, Danny Fernández, Meraki y Marc Donoso.

Ahí van algunas pistas: Monotip es un grupo nacido en Lloseta que transmite en directo su energía rockera, no exenta de poesía. Publicaron su primer EP en 2015, Con velas de acero, y posteriormente ganaron el concurso Incasound en 2017.

Pep Rosselló es un DJ mallorquín con más de una década de conexión profunda con la música electrónica. Ha evolucionado desde el house clásico marca de la isla hasta un techno más oscuro y experimental, influenciado por una estancia en Granada. La suya es una propuesta marcada por sesiones que combinan groove hipnótico con sonidos crudos.

Marc Donoso, por su parte, es un DJ y productor mallorquín que solo con 24 años fue galardonado como DJ Revelació 2024 en la primera edición de los Mallorca Electronic Music Awards. Su estilo se centra en el house y el tech house.

Puny ses Tatxes también se mueve entre el tech y el house, e incluye el drum&bass con sonoridades tradicionales de Mallorca.

Uno de los platos fuertes lo servirá la banda Go Cactus. Este power trío de garage surf acumula más de 150 conciertos por Europa y América del Norte, y puede presumir de un directo sin fisuras.

Los siempre divertidos Grollers de Sa Factoria y Mala Hierba, banda de rock urbano que procede de Palma, también se erigirán en protagonistas.

Sábado 30 de agosto a las 22h Lugar: en Son Perot, en Maria de la Salut, entrada gratuita.

20.000 personas y cuatro escenarios en Son Fusteret

El Row XXL cuenta este año con uno de los escenarios más grandes y espectaculares, el Kracken. Una invitación a transportarse al mundo marino más loco y con más ritmo. Han programado doce horas ininterrumpidas de fiesta y se han montado cuatro escenarios. Sin duda, una de las grandes citas del verano mallorquín más electrónico. Del cartel destacan nombres como los de Andrés Campo, Anna Tur, Chelina Manuhutu o Kiko Fernández.

Andrés Campo / .