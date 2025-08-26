L.A., Mägo de Oz, Lori Meyers y otros conciertos que no puedes perderte en Mallorca

En un solo fin de semana, media docena de grandes nombres de la escena musical serán protagonistas en Mallorca. Diario de Mallorca te recomienda las actuaciones que no puedes dejar de ver.

L.A., Lori Meyers y Mägo de Oz, en las verbenas de Felanitx

Las verbenas más concurridas y longevas de Mallorca, las de Felanitx, ofrecen un fin de semana cargado de grandes nombres. En la noche del viernes estarán, desde las 20.30 horas, Lori Meyers, referentes del indie estatal; L.A.; La Mujer de Verde, grupo de versiones; y los DJ’s Sor Estiércol y Free Nipples. El sábado (misma hora) será el turno del folk metal de Mägo de Oz, y de cuatro bandas rockeras: Black Cats, Foraster, Hijos de Matxin y La Hoguera.

Viernes 29 y sábado 30 de agosto Lugar: Parc de sa Torre de Felanitx, 37 euros el viernes, gratuito el sábado.

Costumbres Argentinas, una noche de rock, baile y alegría

La comunidad de argentinos en Mallorca hace tiempo que copó la playa de Cala Major. Camisetas de fútbol de equipos como River y Boca y de la selección campeona del mundo son tan frecuentes de ver por este arenal palmesano como el mate y la botella de fernet cuando cae la tarde, por eso no es raro que Costumbres Argentinas, la banda que lidera el showman Fabián Soriano, se presente en Rockefeller’s Disco Pub este viernes a las 22 horas.

El grupo, formado hace dos años, ofrece canciones de Soda Stereo (la banda del añorado Gustavo Cerati), clásicos de Charly García (por cierto, distinguido ‘honoris causa’ hace solo unos días por la Universidad de Buenos Aires), de la Bersuit y Virus. El sólido repertorio incluye temas inolvidables de Las Pelotas, Los Piojos, Los Abuelos de la Nada y Andrés Calamaro, entre otros artistas del país sudamericano, que puede presumir de una tradición rockera a la altura de muy pocos.

El grupo Costumbres Argentinas / .

Las guitarras de Ari Mendoza y David Díaz, junto al baterista Luis Desa y al teclista Roberto Capasso, conforman un bloque parejo y virtuoso que apoya la voz de Soriano, siempre dispuesto al baile como no puede ser de otro modo. El toque mallorquín vibra en el bajo de Emi Álvarez.

Igual que en otros escenarios (Mutante, El Túnel, Es Gremi, Shamrock, La Movida, entre otros), Costumbres Argentinas asegura una noche de rock, baile y alegría en Rockefeller’s Disco Pub, a pasos de la playa que pueblan los argentinos.

Viernes 29 de agosto a las 22h Lugar: Rockefeller’s Disco Pub (Cala Major). 10 euros con dos consumiciones.

Bewis de la Rosa y Djamra

El ciclo La Lluna en Vers nos ofrece este sábado 30 de agosto, desde las 21 horas, un concierto doble en la Esplanada del Molinar, en Montuïri. Lo protagonizarán Bewis de la Rosa, que presenta su primer disco, Amor más que nunca, donde desarrolla el concepto ‘rap rural’, un proyecto global que recoge canciones, textos y videoclips; y Djamra, o lo que es lo mismo, Simoh Bouchra y Boualem Fedel, un dúo que defiende el afroelectro.

El rock mallorquín se hace fuerte en el Sunset Club

El Sunset Club, en el polígono Can Valero de Palma, es uno de esos espacios que poco a poco se ha ido haciendo un nombre. Ya es conocido por todos los adictos al circuito de música en directo de la isla, y este sábado propone una noche rock 100% mallorquín a cargo de tres bandas con personalidad propia. Por un lado, Queen Marsa, con su propuesta de rock sesentero. Por el otro, Grant, que se decantan por el rock alternativo de los 90. Cierra la tríada The Hawaiians, festivos y divertidos.

Queen Marsa / .

Sábado 30 de agosto Lugar: Sunset Club, Can Valero, Palma.

El proyecto compartido de Joan Miquel Oliver y Miquel Serra

Dos grandes de la escena musical balear, Joan Miquel Oliver y Miquel Serra, presentan su proyecto compartido este fin de semana por partida doble. Lo harán en Son Carrió y en Cala Sant Vicenç. Una oportunidad única para descubrir melodías que se dan la mano, ritmo que juegan, letras que respiran libertad y aquel punto imprevisible que solo aparece cuando hay confianza y oficio. Dos veladas para entregarse a la proximidad y la sorpresa.