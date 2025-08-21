El Salitre Fest, el colectivo Martell Rovellat y el 50 aniversario de Kiko Navarro

Diario de Mallorca te recomienda tres episodos sonoros que tendrán lugar en Mallorca este fin de semana: el Salitre Fest, en Santa Margalida, la presentación del colectivo Martell Rovellat, con un cartel encabezado por los barceloneses Dominación, y la fiesta del 50 cumpleaños de Kiko Navarro, uno de nuestros DJ más aplaudidos y admirados.

Kiko Navarro celebra medio siglo de vida, 35 de ellos en la música

Kiko Navarro está de cumpleaños. Este sábado celebrará medio siglo de vida y también soplará velas, 35 en el mundo de la música. El DJ palmesano, del Camp Redó, para ser más concretos, empezó a pinchar el día que cumplió 15 añitos. La suya ya se ha convertido en una fiesta habitual del verano mallorquín. Antes la montaba en Banyalbufar y ahora en Llubí. Su hijo Hugo se estrenará este sábado, también a la edad de 15 años.

Sábado 23 de agosto a las 19.30h Lugar: Bodega Molí d’en Blanc, Llubí. Entrada gratuita y sin invitación, con comida y bebida (de pago).

Punk en Santa Maria y Salitre Fest en Santa Margalida

La Factoria de So de Santa Maria abre sus puertas al colectivo Martell Rovellat, que ha diseñado una noche cargada de música enérgica y con mensaje para su presentación. El punk y el hardcore serán las notas dominantes de una velada que arrancará este viernes a las 19.30 horas y se prolongará hasta entrada la madrugada

Desde la Ciudad Condal llegarán Dominación, con gente de Lumpen e Irreal. Tienen un miniLP titulado Punks ganan, donde puede apreciarse su devoción por el sonido ‘82. Un álbum de siete cortes con títulos como Asesinados en las cárceles españolas, Cáncer, sed y polución, Patria, Hora final o Israel. Se lanzó en febrero del año pasado y se grabó en Thash zone studios de Barcelona.

El cartel también incluye a Cromañón, banda que apuesta por los sonidos rabiosos e ingobernables, desafiando las conveciones más incuestionables con su discurso sonoro.

Lakra, Estercolero, Dos Abejos y Curriculum Vitae cierran la oferta de esta velada, en la que también habrá coloquio y posibilidad de cenar con diferentes opciones gastronómicas en la barra.

Por otra parte, en Son Mas, en Santa Margalida, el viernes estará marcado por el Salitre Fest, un nuevo festival con alma mediterránea que ofrecerá más de diez horas de música en dos escenarios: el Cercam Festa, con indie pop rock y verbena; y el Miama, con house y electrónica.

Sexy Zebras (23.30 horas) es uno de los grandes reclamos de la noche. Lo suyo es el garage rock, el punk, el blues rock, el rock and roll, como quieras llamarlo. Proceden de Madrid y puede presumir de trabajos con títulos tan explícitos como Hola, somos los putos Sexy Zebras (2015) o La Polla (2017). Se sitúan en el lado más canalla, fogoso y excitante del revival rock actual, con guitarras encendidas, letras con mucho desparpajo, una base rítmica contundente y mucha actitud.

El Salitre Fest también pondrán en escena a Malmö 040, grupo emergente de Barcelona con unos directos que son pura emoción.

En el festival también se podrán degustar los sonidos de Maryo, Butxe & Antartic, Chitowsky, Cirko, Dirtty Fed, Dj Tremen, Kiko Melis, Raisol, Tocats d’ala y otros.