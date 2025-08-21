Otros conciertos que no puedes perderte en Mallorca este finde

Imposible no dar con tu grupo favorito este fin de semana en la isla. El legado de Duncan Dhu, Beret, Arde Bogotá... Son algunos grupos que se erigirán en protagonistas en diferentes escenarios de Mallorca.

Grandes clásicos del pop y el rock, bajo la luna de Sant Jordi

La familia musical de Sant Jordi lo ha vuelto a hacer. Bajo el nombre de The Arreplegats Club presenta este viernes un Acustic Fest, parte II. Un concierto en el que se podrán escuchar clásicos del rock como Eye of the Tiger de Survivor, Fly away de Lenny Kravitz, Rockin’ in the Free World de Neil Young, Entre dos tierras de los Héroes del Silencio o el Hurt de Johnny Cash. Los intérpretes son músicos de Sant Jordi, en su mayoría, en un ejercicio de hermandad.

Un momento de uno de los ensayos de este festival / Gabi Rodas

Viernes 22 de agosto a las 21h Lugar: Plaça Bisbe Planes, Sant Jordi, gratuito.

Movimiento Original, un pilar del hip hop latino

La banda chilena Movimiento Original, un pilar del hip hop latino, con una propuesta sonora que fusiona rap, reggae y soul, con letras conscientes, espirituales y cargadas de mensaje social, regresa a Mallorca. Lo hará este sábado, en la Sala Sunset de Palma.

Este será su segundo concierto en la isla, con motivo de una esperada gira europea que está generando una gran respuesta del público en todo el continente.

Nacido en Santiago de Chile en 2006, Movimiento Original está formado por Stailok, Aerstame y DJ Acres, y anteriormente también por Mc Piri. Con temas icónicos como Natural, Grandes pasos y Ser humano, el grupo ha cosechado millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Su álbum Sobre el aire fue disco de oro en Chile, y su impacto les ha hecho merecedores de premios como el Pulsar 2018.

La banda se encuentra recorriendo Europa con paradas en ciudades como París, Madrid, Barcelona, Berlín, Ámsterdam y Londres. Su paso por España incluye festivales como el Rototom Sunsplash en Benicàssim y ahora este esperado show en Palma, en la sala Sunset de Can Valero.

Los conciertos de Movimiento Original son una experiencia intensa: letras que invitan a reflexionar, beats que conectan con la raíz y una energía en vivo que desborda el escenario. Su directo combina la potencia del hip hop con la vibra relajada del reggae y el alma del soul latinoamericano. En definitiva, un show cargado de energía.

Sábado 23 de agosto a las 23.30h Lugar: Sala Sunset, Camí dels Reis, 164, Can Valero, Palma. Entradas disponibles en Mutick, desde unos 15 euros.

El regreso de Arde Bogotá

Arde Bogotá, el grupo de indie rock nacido en Cartagena a finales de 2017, vuelve a Mallorca. Lo hace este sábado, a partir de las 21.30 horas, en el recinto de Son Fusteret. La banda presentará un concepto de show con un road trip y un viaje personal que tiene lugar durante el inicio y el final de un eclipse. Un viaje icónico que empieza con la huida de un momento oscuro de la vida y acaba cuando te reencuentras contigo mismo, con momentos de éxtasis, de alegría y determinación.

Duncan Dhu y Beret, dos estrellas para Es Jardí

El legado de Duncan Dhu, una de las bandas capitales del pop español de los últimos 40 años, es uno de los platos fuertes que sirve Es Jardí este verano. El grupo de Mikel Erentxun visita el recinto del Mallorca Live Festival este finde, al igual que Beret, uno de los artistas de mayor éxito en nuestro país. La oferta sonora de los próximos días también incluye a Bedouin y Satori, que anuncian un nuevo atardecer electrónico.

Formada en 1984 en San Sebastián, Duncan Dhu fundía las voces y guitarras de Mikel Erentxun y Diego Vasallo, junto con Juan Ramón Viles en la batería. Su álbum debut, Por tierras escocesas (1985), de inmediato capturó la atención del público y la crítica, sentando las bases de un sonido que combinaba elementos del rockabilly y el folk y que destacaba por sus letras nostálgicas y evocadoras.

Mikel Erentxun / B. Ramon

Cuando se cumplen 40 años del estreno de una de las bandas más importantes de la historia musical española, Mikel Erentxun sale a la carretera con su banda (formada por Ruben Caballero, Mikel Azpiroz, Fernando Neira y Karlos Arancegi) para celebrar un legado de clásicos, en una noche, la de este viernes, que promete ser mágica.

Por otra parte, su mezcla de pop urbano y reggae unida a unas letras llenas de emoción han convertido a Beret en uno de los artistas de mayor éxito en nuestro país. Interesado en la música desde bien pequeño, el artista sevillano se dio a conocer a través de las grabaciones caseras que publicó en internet y con las que revolucionó las redes sociales.

Desde entonces, Beret se ha ganado al gran público firmando canciones como Lo Siento o Porfa no te vayas del Disco de Oro Resiliencia (2022). Además, cuenta con colaboraciones con Pablo Alborán, Melendi, Vanesa Martín, Omar Montes, Mr. Rain, Sofía Reyes y Sebastián Yatra, entre otros. Grandes himnos que junto a sus últimos sencillos –Hola, qué tal? y el más reciente, Fran– sonarán en Es Jardí este sábado.

Por último, el domingo, desde las 18 horas hasta las 01.00, La Plaza abre de nuevo sus puertas en el Recinto Mallorca Live Festival de Calvià para recibir a dos de las propuestas musicales más vanguardistas de la escena electrónica: Bedouin y Satori.