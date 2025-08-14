DKF, Luar na Lubre, Huialfàs... Otros conciertos que no puedes perderte este finde en Mallorca

Historia viva de la música celta y folk, los gallegos Luar Na Lubre actúan este viernes en la Torre de Canyamel, en Capdepera, con motivo del ciclo Arrels, que apuesta por los conciertos íntimos con aforo muy limitado.

La banda de A Coruña presentará el disco Luar Na Lubre XX. Encrucillada, su vigésimo trabajo desde que arrancaran su carrera a mediados de los años 80. «La participación de distintas voces que pasaron por el grupo así como de otros tantos colaboradores en diferente disciplinas artísticas, son la ratificación de este trabajo que celebra un encuentro simbólico de caminos. Un momento histórico emotivo e importante a través de una recopilación de música, relatos, fotografías y material variado para entender un poco mejor lo que significa Luar na Lubre a través del tiempo», ha explicado Luar Na Lubre.

Partiendo del derecho a la diferencia enriquecedora de la cultura gallega, y entendiendo que la música es uno de los factores más importantes de esta afirmación, Luar Na Lubre inspira su proyecto en las músicas tradicionales, entroncándose en las corrientes de la música folk europea y, en particular, en la órbita de las denominadas músicas «atlánticas o célticas».

Desde su nacimiento, en el año 1985, el proyecto Luar na Lubre se ha basado en las músicas de raíz gallega por lo que han dedicado especial atención al estudio de los diferentes cancioneros gallegos tanto de la tradición como de la lírica medieval. Asimismo, los trabajos de campo han proporcionado un valioso fondo documental así como un importante conocimiento de la realidad musical gallega.

Viernes 15 de agosto a las 21 horas Lugar: Torre de Canyamel, Capdepera.

Dame Ke Fume, ‘Tarde y cuesta arriba pero bien acompañados’

Dame Ke Fume, grupo formado por Paco a la voz principal, Jordi y Marc en las guitarras y voces, Jou en la batería y Kasio al bajo, un grito crudo y directo contra todo lo que huele a conformismo, está de estreno. Este viernes presenta Tarde y cuesta arriba pero bien acompañados, un álbum, en formato vinilo, fruto de un crowdfunding que hará las delicias de los amantes de las letras comprometidas y los ritmos poderosos.

Banda de espíritu punk con más de veinte años de carrera, Dame Ke Fume se ha citado con sus seguidores en la Factoria de So de Santa Maria. Les acompañarán sobre el escenario Paliza, Alterkado Sonoro y Guadaña, otros que hace unas semanas también publicaron nuevo trabajo discográfico, Balear. La entrada es gratuita.

Los protagonistas prometen «una noche de emociones con 3 bandazas de la isla que también han estrenado disco este año y gratis un regalazo para todos», ha anunciado Dame Ke Fume en su perfil de Facebook.

Dame Ke Fume (DKF) / .

En Tarde y cuesta arriba pero bien acompañados, han colaborado músicos y bandas como Manolo Kabezabolo, Ratzinger, SuZio 13, Eskarrallas y Penadas por la ley, entre otros.

Dame Ke Fume se define como «una patada en los huevos de la sociedad que impone autoridad, genera precariedad y recorta todos los derechos humanos que puede para generar beneficio a unos pocos». Para sus componentes, el punk es «un modo de vida» que persiste para «gritar las injusticias y no ceder ni un paso atrás, ahora más que nunca, con la deriva de la extrema derecha real y presente».

El grupo se formó hace dos décadas en Porto Cristo y sus letras, afiladas, sin filtros, son un escupitajo en nombre de la verdad. Su propuesta se alimenta de punk rock clásico, crítica social y mucha actitud. Algunas de sus canciones más aplaudidas son Balas de goma y Jodeos.

Además de Dame Ke Fume y Guadaña, Paliza también ha publicado nuevo disco este 2025. Se llama Mallorkaos y es su segundo EP. Cinco canciones crudas, ruidosas, puro punk.

Alterkado Sonoro, por su parte, están en la trinchera sonora desde 2012. Su nuevo disco responde al nombre de Estridencias III.

Viernes 15 de agosto a las 21 Lugar: Factoria de So de Santa Maria. Gratuito.

Huialfàs Ensemble, la conexión del jazz, la clásica y el folk

Huialfàs Ensemble, la formación dirigida por Miquel Bennàssar que reinterpreta las tonadas de trabajo de sa Pobla en clave jazzística y experimental, Premi Ciutat de Palma 2025, no ofrece muchas actuaciones. Y es que mover a una treintena de músicos no es un ejercicio sencillo. Este viernes actúan en la Colònia de Sant Pere, con taquilla inversa. La orquesta combina tres tipos de música diferentes como son la clásica, el jazz y la música tradicional mallorquina.