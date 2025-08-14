Carl Cox, cuando la cultura electrónica toma el control
El DJ más respetado de la historia, habitual de los clubes y festivales más importantes, tiene un carrera que abarca más de tres décadas
Este viernes actúa en el recinto de Son Fusteret, en Palma
Carl Cox ya es un habitual del verano mallorquín. La leyenda del techno, estrella mundial de la electrónica, regresa a Mallorca para ofrecer una noche cargada de ritmo, energía y un sonido demoledor en el recinto de Son Fusteret. Su actuación está enmarcada en el festival de música Danzú, que toma el relevo del desaparecido Origen Fest.
No es la primera vez que Carl Cox actúa en Palma. Casi diez años después de estrenarse en Mallorca, el DJ pinchó en Son Fusteret en 2018, con éxito de convocatoria. Su última visita se produjo el año pasado, en Can Picafort, en el marco de la Nit de l’Auba.
Aclamado como uno de los DJs más encantadores de la industria, Carl Cox también es embajador musical y veterano del acid house, defensor del techno, pionero de la música dance, dueño de un sello discográfico, Rey de Ibiza...
Todo empezó cuando contaba 15 años, momento en que compró un tocadiscos y empezó a trabajar como DJ itinerante. La música disco fue la primera que lo cautivó, pero a principios de los 80, Cox ya había pasado a tocar la misma música que otros jóvenes DJs londinenses: rare groove, hip-hop neoyorquino y electro. Estaba en el lugar perfecto para escuchar el house de Chicago en sus inicios, y cuando salió el épico Acid Trax de Phuture (también conocido como DJ Pierre) a principios del 87, fue entonces cuando pensó: «Esto es lo máximo. Armaba mis fiestas y ponía old rare groove, hip hop y soul, y decía: ‘¡Tienes que escuchar esta canción de Phuture!’, y la gente simplemente se paraba a escuchar».
Como fundador del sonido, Carl se impuso en la floreciente escena rave británica. Tocó en la noche inaugural del legendario Shoom de Danny Rampling, copromocionó The Project con Paul Oakenfold, donde también fue DJ y se encargó del sistema de sonido. Tuvo una residencia en el Zap Club de Brighton y en la rave Sunrise de 1988, conectó un tercer plato para su sesión al amanecer, puso de pie a 15.000 personas y se ganó una reputación personal por su magia con tres platos. Desde entonces, sus sesiones se han convertido en algo mágico, único, inconfundible.
Viernes 15 de agosto desde las 18h
Lugar: recinto de Son Fusteret, Palma. Desde 38 euros.
