La reaparición de Chenoa, el gran Alejandro Fernández y el regreso de G-5, citas musicales de este finde en Mallorca

Diario de Mallorca te recomienda cinco citas musicales para un fin de semana cargado de actuaciones. La reaparición de Chenoa, el gran Alejandro Fernández, el regreso de G-5, el doble concierto de Niño de Elche y Soleá Morente y el concierto de Boney M. en Port Adriano son los recitales que no puedes perderte.

El gran Alejandro Fernández y el esperado regreso de G-5

El regreso de G-5, máximo exponente de eso que llaman un supergrupo, y el gran Alejandro Fernández, el mejor representante de la música mexicana en todo el mundo, son los grandes protagonistas de la programación de Es Jardí para este fin de semana.

El G-5 es lo que siempre se ha llamado un supergrupo. O mejor, dicho, en terminología propia, un grupo fantasma, que formaron en 2006 Kiko Veneno, El Caanijo de Jerez y Diego Ratón, de Los Delinqüentes, Muchachito y Tomasito. Ese mismo año publicaron el que hasta hace unos meses era su único disco, Tucaratupapi. Casi dos décadas más tarde, en 2024, el G-5 se volvió a juntar en varios encuentros esporádicos para componer y grabar nuevas canciones, así como para una única actuación en el festival Noches del Botánico de Madrid.

G-5, el supergrupo que actúa en Palma / .

Ahora G-5 está de vuelta en los escenarios con nuevo material para presentar El que quiera dormir que se compre una colchoneta, su último trabajo, un disco que no entiende de etiquetas ni filtros con canciones hechas entre amigos y para amigos. Hoy lo demostrarán en Es Jardí.

El máximo representante de la música mexicana en todo el mundo, Alejandro Fernández, visitará también Es Jardí como protagonista de un nuevo Special Show del festival, donde ofrecerá un extenso set list repleto de éxitos que abarca toda su historia, incluyendo un homenaje a su padre, Vicente Fernández. El artista, además, estará acompañado por una gran banda de músicos y mariachis.

Alejandro Fernández, músico mexicano / .

Hijo del legendario Vicente Fernández, pisó el escenario por primera vez a los cinco años. A los 22 lanzó su primer álbum y comenzó su carrera profesional. Desde entonces, ha demostrado su versatilidad musical en distintos géneros, dominando tanto las listas de pop como las de música regional mexicana. Ha colaborado con más de 35 estrellas internacionalec, incluyendo Maná, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Christina Aguilera, Beyoncé, Plácido Domingo, Rod Stewart y Alejandro Sanz, y ha ganado cuatro Grammy Latinos (el más reciente en 2024 por Mejor Álbum Ranchero/Mariachi con su disco Te Llevo en La Sangre).

Viernes y domingo Lugar: en el recinto del Mallorca Live Festival, en Magaluf.

Chenoa y las mejores versiones de todos los tiempos

Chenoa no se prodiga últimamente por los escenarios, así que sus seguidores tienen una cita este sábado en Llucmajor, donde cantará con motivo de las fiestas de Santa Càndida. Chenoa se ha consolidado como una de las grandes sorpresas de este verano con Dog House, espacio canino de La 1 de RTVE líder de audiencia en su franja horaria. En lo musical, su último trabajo lleva por título La línea del tiempo, un single que fue publicado a finales de 2023.

Sábado 9 de agosto a las 22 horas Lugar: plaza España de Llucmajor, gratuito.

Dos indiscutibles figuras de la música española más actual

Dos grandes figuras de la música española actual, Niño de Elche y Soleá Morente, ofrecen un concierto doble en Sant Joan, programado por el ciclo La lluna en vers que impulsa la Fundació Mallorca Literària. Niño de Elche, primera espada del flamenco más contemporáneo, interpretará temas de Cante a lo gitano, un homenaje a Manuel Torre. Soleá Morente, por su parte, llega a Palma con su nuevo álbum Con los nudillos.

Soleá Morente / Pere Joan Oliver Orell

Sábado 9 de agosto a las 21 horas Lugar: La Consolació, Polígon Joan Mas i Mates, Sant Joan. Desde 15 euros.

Boney M., la alegría de un grupo que revolucionó las pistas

Hablar de Boney M. es hablar de un grupo que revolucionó hace 50 años la historia del pop y las discotecas. Gracias a canciones como Rivers of Babylon, Rasputin, Ma Baker o Daddy Cool, y también gracias a un sonido fresco, dinámico e irresistible, esta banda de origen alemán, creada por el productor Frank Farian, dio el pelotazo en la década de los años 70. Bobby Farrell, siempre extravagante, excéntrico en sus bailes, fue uno de sus integrantes más icónicos, hasta su muerte en 2010 a los 61 años.