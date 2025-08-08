Leiva, el concierto más esperado de este verano en Palma

Leiva, gigante de nuestro pop nacional, dueño de uno de los directos más sólidos y cuidados de la escena actual, regresa a Palma este fin de semana. Lo hará en el recinto de Son Fusteret, y para el público mallorquín supondrá el reencuentro con el músico madrileño, que se despidió «de la carretera por un tiempito» a finales de diciembre de 2023.

Leiva se tomó un respiro a finales de 2023, tras casi dos años de gira con un espectáculo audiovisual muy especial que más de medio millón de asistentes pudieron atestiguar, entre memorables shows e incontables carteles de ‘entradas agotadas’. El abrumador éxito de este tour llevó a Leiva a ser premiado en la categoría de Mejor Gira en la primera edición de los Premios de la Academia de la Música de España.

La canción que da nombre a su sexto trabajo de estudio en solitario y a la propia gira, Gigante, nominada a Mejor Canción Rock y Mejor Videoclip para la segunda edición de los Premios de la Academia de Música de España, es una de las canciones que está haciendo las delicias de sus seguidores en esta gira.

De su último disco, el público corea también temas como El polvo de los días raros o Cuarenta mil, al igual que otros de álbumes anteriores como Lobos, Terriblemente cruel -una de las más cantadas y aplaudidas-, Superpoderes, Breaking bad, Sincericidio, Flechas, Histéricos, Godzilla, Vis a vis (solo en el escenario con su guitarra y a ratos a capela) o La llamada también entre los más populares.