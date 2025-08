El Atlàntida, el festival al que hay que ir este finde en Palma

Recta final del Atlàntida Mallorca Film Fest, que arrancó el pasado 25 de julio y concluye este domingo en La Misericòrdia, una de sus sedes junto a Ses Voltes, Es Baluard Museu, Cineciutat, el Rívoli y la Fundació Pilar i Joan Miró.

La jornada de este viernes se presenta cargada de proyecciones, como el estreno mundial del nuevo proyecto de Little Spain (C. Tangana) sobre la figura del diseñador de moda más influyente del siglo XXI, Miguel Adrover: The Designer is Dead. Un documental que podrá verse en La Misericòrdia, a partir de las 21.00 horas.

También hoy, en el Rívoli (17.00 horas), se proyectan 2000 metros a Andriivka, de Mstyslav Chernov, quien tras ganar el Oscar y el Pulitzer por 20 días en Mariupol regresó a Ucrania para volver al frente de batalla en la segunda parte de su trilogía sobre la guerra; y La deuda (19 horas), de Daniel Guzmán, quien además encarna al protagonista, Lucas, personaje que vive con una anciana y se las verá con un fondo de inversión que quiere convertir su piso en un airnb. Una película para aquellos que creen que la crisis de la vivienda es uno de los dramas de nuestros días.

En el capítulo de conciertos de este viernes, destacar los de Bajocero X (23.50 horas) y LaBlackie (21.00), ambos en Ses Voltes.

El sábado también será un día más que completo. Destacan títulos como los de Profanación (Rívoli, 19 horas), lo nuevo de David Cronenberg, en el que Vincent Casel da vida a un hombre de negocios que tras enviudar inventa una tecnología tan revolucionaria como controvertida: monitorizar las tumbas de tus seres queridos; y El Jurado, de Samuel Theis (Rívoli, 21 horas), uno de los protagonistas de Anatomía de una caída, ganador del Premio a la Mejor Película en Atlàntida hace dos años por Softie.

El último día, el domingo, la Misericòrdia acogerá la gala de clausura de la 15 edición del Atlàntida, presidida por la reina Letizia. La ceremonia incluirá la entrega del premio Master of cinema al compositor Alberto Iglesias, que recogerá el galardón a su trayectoria de manos de la Reina. La actuación de Yerai Cortés y la proyección del documental El canto de las manos dirigido por María Valverde pondrán la guinda.