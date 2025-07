Tres conciertos de música clásica que no puedes perderte este finde en Mallorca

El reputado pianista israelí de origen ruso Boris Giltburg protagoniza el primer concierto del Festival Chopin en el Castell de Bellver. Krzystof Biernacki y Michael Baron, en el Palau March, y Evgeny Grinko, que se estrena en Mallorca, en el SonsDeNit, también ofrecerán recitales.

Boris Giltburg, oleadas de energía para el Festival Chopin

El Festival Chopin 2025 levantará el telón este sábado con un concierto a cargo del pianista Boris Giltburg, una de las estrellas de una edición que tendrá sus sedes en la habitual Celda número 2 de la Cartoixa de Valldemossa y también en el Teatre Principal de Palma y el Castell de Bellver.

El pianista israelí Boris Giltburg, nacido en Moscú, actúa regularmente en las salas más prestigiosas del mundo, como el Amsterdam Concertgebouw, el Carnegie Hall, el Hamburgo Elbphilharmonie, el Wiener Konzerthaus y el Southbank Centro.

A lo largo de su carrera, Giltburg ha trabajado con muchas de las mejores orquestas del mundo, como la Philharmonia Orchestra, la London Philharmonic, Česká Filarmonía, Dresde Philharmonic, NHK Symphony, BBC Proms o la Santa Cecilia de Roma con Kirill Petrenko. Ha grabado las 32 sonatas para piano, así como los conciertos de Beethoven, con Vassili Petrenko y la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Giltburg es ampliamente reconocido como intérprete destacado de la obra de Rajmáninov. En 2023, durante el año del 150 aniversario de Rahmáninov, Giltburg grabó sus obras y también publicó el último disco de su aclamado ciclo de conciertos.

Otras grabaciones para el sello Naxos, con obras de Dvořák, Ravel, Brahms o Shostakovich, han sido galardonadas con varios premios y distinciones.

Los críticos han elogiado su «línea de canto, variedad de tacto y amplia paleta dinámica capaz de grandes oleadas de energía» (Washington Post), así como su enfoque apasionado y narrativo. En los últimos años, Giltburg ha participado en una serie de exploraciones en profundidad de otros compositores importantes -incluyendo a Ravel- cuyas obras ha tocado en Bozar, Flagey y en Ámsterdam, y todo el ciclo en el Wigmore Hall de Londres, cuyos conciertos ha interpretado con la Orquesta Nacional de Francia, la Filarmónica de Bruselas y la Residentie Orkest.

El cartel de esta edición también incluye a Dina Nedeltcheva, Mateusz Dubiel y Muza Rubackyte.

Sábado 26 de julio a las 21 horas Lugar: Bellver. Reservas en palmacultura.cat o giglon.com/artista/ayuntamiento-de-palma-de-mallorca

Krzystof Biernacki y Michael Baron, en el Palau March

El barítono polaco Krzystof Biernacki y el pianista estadounidense Michael Baron ofrecen este viernes un concierto en el Palau March, enmarcado en el Festival de Deià. Biernacki es agregado de la University of Manitoba, la University of Western Ontario y la University of British Columbia, mientras que Baron fue nominado por la Steinway Piano Gallery de Nápoles para el Salón de la Fama de los Profesores Steinway. Interpretarán obras de Beethoven, Liszt y Ginastera, entre otros.

Michael Baron, pianista / .

Viernes 25 de julio a las 20,30 horas Lugar: Palau March, Palma.

Evgeny Grinko se estrena en Mallorca, en el SonsDeNit

Por primera vez en Mallorca, llega el universo íntimo y cautivador del pianista y compositor ruso Evgeny Grinko, uno de los artistas más singulares del actual panorama neoclásico. Acompañado de su ensemble habitual con Lana Chekina al violonchelo y Pavel Mackevitch a la viola y violín, Grinko ofrecerá una experiencia única dentro del marco del SonsDeNit: un viaje sonoro hacia las emociones más delicadas, donde el silencio y la música se encuentran.

Evgeny Grinko / .