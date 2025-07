Antonio Orozco y Bomba Estéreo se disputan el título de concierto de la semana en Mallorca

Antonio Orozco, mallorquín de adopción, por aquello de que está enamorado del norte de Mallorca, donde tiene casa propia, en Alcúdia, ofrece un concierto este viernes precisamente en tierras alcudiencas. Una actuación que servirá para descubrir sus nuevas canciones, las del álbum El tiempo no es oro, el mejor de su vida, según sus propias palabras. Entre los nuevos cortes, temas como Te juro que no hay un segundo que no piense en ti o Lo inevitable.

Viernes 25 de julio a las 22 horas Lugar: Avinguda Príncep d’Espanya, Alcúdia. 38 euros.

Bomba Estéreo, un concierto para gozar y dejarse llevar

Bomba Estéreo, la banda colombiana que mezcla música del Caribe con electrónica y que lidera la cantante samaria Li Saumet, protagoniza este sábado el concierto de este finde en Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live.

Bomba Estéreo irrumpió con fuerza en la escena alternativa global con su exitoso debut del año 2010 Fuego, posicionándose desde entonces como una de las bandas de fusión más influyentes con canciones convertidas en himnos como Soy yo y To my love, dos temas que nunca fallan en sus conciertos, una invitación para el goce.

Bad Bunny (su tema Ojitos Lindos, de 2022, tuvo un impacto sísmico en su carrera), Manu Chao, Arcade Fire, Sofi Tukker y Rawayana (con el que se sumaron para Astropical, su último trabajo), son algunos de los artistas que les han acompañado en un camino de más de 20 años y más de 1.000 shows alrededor del mundo.

La clave del éxito de Bomba Estéreo, afirmó recientemente Saumet en una entrevista concedida a la agencia Efe, se debe a que hacen «música sencilla» que nunca ha tenido «ninguna pretensión» ni ganas de llegar «a otro lado». Su objetivo no es más que «ser feliz» y «pasarlo bien».

«Creo que eso ha sido una de las cosas más importantes. Como que ese simplemente disfrutar y no esperar nada es lo que a veces también te trae recompensa. Y obviamente hay un gran trabajo atrás, pero nunca se ha hecho por una razón, sino que siempre ha sido muy orgánico», subrayó la cantante y compositora.