Concierto tributo en La Movida, leyendas del rock en Es Jardí y otras citas imperdibles este fin de semana en Mallorca

Mallorca se prepara para un fin de semana de julio cargado de música, arte y emociones, con una programación cultural tan diversa como estimulante. Entre el viernes 18 y el sábado 19, distintos puntos de la isla serán escenario de propuestas únicas que abarcan desde el arte contemporáneo al rock más legendario, pasando por la sensibilidad del fado, el soul más elegante y la nostalgia del pop español.

Arte, música y mar: ART ITINERANT llega a Sa Ràpita

En la costa de Sa Ràpita, el sábado 19 de julio, ART ITINERANT convertirá el paseo marítimo en una vibrante galería al aire libre. Más de 17 artistas locales e internacionales se darán cita en esta edición organizada por Art It Mallorca, que apuesta por la creación en vivo, los talleres participativos y la gastronomía de proximidad. La música, a cargo del colectivo NAUA, acompañará una tarde y noche de encuentro entre arte y mar, pensada para todos los públicos y con entrada libre. Un plan ideal para quienes buscan inspiración junto a la brisa marina.

Sábado 19 de julio a las 18.00 Lugar: Paseo marítimo de Sa Ràpita.

Dos citas en Es Jardí: soul y leyendas del rock

Ese mismo sábado, el municipio de Calvià será epicentro de la potencia del rock con el espectáculo Summer of Rock Legends, parte del ciclo Es Jardí, en el Recinto Mallorca Live. Tres potentes bandas tributo —Keep the Faith, The Other Side y Please U2— rendirán homenaje a los grandes himnos de Bon Jovi, Pink Floyd y U2, en una noche pensada para fans de las guitarras eléctricas, los estribillos míticos y la emoción del directo. Pero el arranque de este intenso fin de semana será ya el viernes 18, también en Calvià, con Soultown, un viaje musical por el soul, el funk y el R&B con artistas legendarios como Shalamar, Tunde Baiyewu (Lighthouse Family) y el talento local de Albie Davies. Una doble cita que promete dos noches de pura magia sonora bajo las estrellas.

Viernes 18 y sábado 19 a las 19.00 Lugar: Recinto Mallorca Live Festival.

Conciertos íntimos en SONSDENIT

La oferta musical se amplía con el regreso de SONSDENIT, que este fin de semana presenta dos propuestas especialmente delicadas y sofisticadas. El viernes 18, en el Claustre de Sant Domingo, la fadista portuguesa Lina_ y el pianista Marco Mezquida ofrecerán un diálogo íntimo entre tradición y vanguardia. Al día siguiente, el sábado 19, el ciclo se traslada al Teatre Principal d’Inca con la actuación del sueco Jay-Jay Johanson, referente del trip hop europeo, que presentará su nuevo álbum en una velada cargada de melancolía electrónica y elegancia escénica.

Viaje entre clásicos de la música española con Carretera 80

Para quienes buscan emociones más festivas, Carretera 80 promete una noche de recuerdos y ritmo hoy, viernes 18, en la sala La Movida. El grupo tributo repasará los grandes éxitos del pop rock español de los 80 y 90, con un repertorio pensado para cantar, bailar y conectar con toda una generación.