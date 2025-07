Pastora Soler y Dani Fernández, entre los platos fuertes de esta semana en Mallorca

La cantante sevillana Pastora Soler, una de las grandes voces de la escena nacional, celebra tres décadas de carrera con Rosas y espinas, gira que recala en Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live, en Magaluf.

Pastora Soler, treinta años de más rosas que espinas

La artista ofrecerá un espectáculo lleno de recuerdos, compartirá con el público mallorquín los momentos clave de su trayectoria y sus grandes éxitos, en un recorrido con una narrativa tanto musical como visual. En definitiva, una auténtica fiesta para los fans que han seguido a Pastora Soler a lo largo de estos 30 años.

Con más de una docena de discos publicados, la sevillana ha cautivado al público con su poderosa voz y su habilidad para moverse con soltura por el flamenco, la copla y el pop. Suyas son grandes canciones como Dámelo ya, Corazón congelado, La tormenta o la emocionante Quédate conmigo (con la que representó a España en el Festival de Eurovisión en 2012). Éxitos que ha recogido en su nuevo álbum recopilatorio, 30 (2024), –que además incluye su nuevo single y nuevas versiones de algunos de sus temas más icónicos–, completando una celebración tanto del pasado como del presente, siempre con la mirada puesta en el futuro.

Pastora Soler actuará este fin de semana en Mallorca. / EP

Confiesa Soler que en su carrera ha habido «más rosas que espinas», aunque de estas últimas no olvida una «muy, muy, muy punzante», la de su pública crisis en el escenario hace ya una década. «Lo sigo teniendo muy presente. Hice terapia para entender la situación y ese aprendizaje es algo que no quiero olvidar, porque puede volver a pasar. Es como aliarte con tu enemigo, pero no vivo con la incertidumbre, la inseguridad o el miedo, para nada», aseguró la artista en una charla con la agencia Efe el pasado año.

En 2020, a la pregunta de qué ha aprendido en todos estos años de carrera, respondía: «Hay que trabajar muchísimo, no bajar nunca la guardia, querer conseguir nuevas metas y disfrutar del camino. Cuando empiezas con ambición es un error, la meta es el camino en sí y hay que disfrutarlo, aprender de cada proyecto y cada cosa que se va haciendo sin tener nunca prisa, sin ser impacientes... El paso de los años es la finalidad de todo».

Viernes 11 de julio a las 22 horas Lugar: Recinto Mallorca Live Festival. A partir de 30 euros.

Dani Fernández invita a bailar al público mallorquín

Tras arrasar en Es Gremi y en Mallorca Live Festival, Dani Fernández vuelve mañana a la isla con un esperado concierto en el recinto de Calvià, dentro del ciclo veraniego de Es Jardí. Convertido en uno de los artistas más destacados del pop nacional, regresa con su nuevo trabajo, La Jauría, y canciones como Todo Cambia, Criminal o Me Has Invitado a Bailar, que ya son himnos para su público. Su directo, aclamado por crítica y fans, promete otra noche inolvidable.

Sábado 12 de julio a las 22 horas Lugar: Recinto Mallorca Live Festival. A partir de 40 euros.

“Nomeolvides” llega a Inca en un viaje de memoria y libertad

Hoy, viernes 11 de julio , el Teatre Principal d’Inca acoge Nomeolvides, escrita y protagonizada por Àlvar Triay, con dirección de Catalina Florit, escenografía de Joan Aguiló e iluminación de Olivier Auclair. La pieza, premiada en los Mostra’t de Barcelona 2022, narra cómo un Nebot recuerda a su querido cuento perdido, y acaba convirtiéndose en parte de esa memoria. Una obra que reflexiona sobre la pérdida, la identidad y la libertad de ser uno mismo.

“Nomeolvides” llega a Inca en un viaje de memoria y libertad / Teatre Principal d'Inca