Mallorca Live y Alart, dos festivales para un mismo fin de semana

Otro fin de semana con festivales en Mallorca, en esta ocasión uno de los más esperados, el Mallorca Live, con un cartel de lujo, y el Alart, una convocatoria que se extenderá hasta el mes de julio.

Los conciertos que no puedes perderte del Mallorca Live

Un festival es lo que tiene, resulta imposible estar al mismo tiempo en cinco escenarios. Así que facilitemos las cosas y elijamos los conciertos que no puedes perderte del mayor de los festivales de cuantos se celebran en Balears, el Mallorca Live.

Iggy Pop. La Iguana de Detroit, lo único que sobrevivirá a la extinción de la vida en la Tierra, junto a Keith Richards y las cucarachas [la profecía es de Clem Burke], está de vuelta. Tras su actuación en Palma hace años regresa a la isla como cabeza de cartel del Mallorca Live. Actuará el sábado, sobre las diez de la noche. Si nunca has visto uno de sus directos no sabes de qué va el punk. Que no te lo cuenten, blah blah blah...

El Kanka. Desde que se presentó con Lo mal que estoy y lo poco que me quejo (2013), su talento y naturalidad le han llevado a conquistar al público de España y Latinoamérica. Una fusión particular de sonidos y las dosis adecuadas de humor, poesía y ritmos envolventes han hecho que sus canciones se reconozcan desde el primer acorde. Este sábado, a las 21.15 horas.

Alcalá Norte. Se puede decir que ha sido la banda emergente por excelencia del 2024. Balanceándose entre el postpunk, la súplica y el respeto por la historia del área madrileña en que se reivindican (Madrid Este), actúan hoy viernes a las 21h.

El de Massive Attack promete ser un concierto histórico (viernes, 22.15 horas). Abanderados del trip hop, los de Bristol aterrizan con un espectáculo que brindará una experiencia audiovisual única y transgresora.

Rigoberta Bandini (viernes, 00,45 horas) regresa al Mallorca Live, en esta ocasión con Jesucrista Superstar (2025). Rindiendo homenaje al clásico musical, presentará un trabajo dividido en tres partes –Introspección, Resurrección y Comunión–, con títulos que ya son éxitos como Si Muriera Mañana o Pamela Anderson.

Para los más trasnochadores, Villano Antillano (viernes, a las 03 horas). La rapera puertorriqueña llega a Calvià como referente de la diversidad de la música urbana, dispuesta a poner patas arriba el antiguo Aquapark de Magaluf.

Por último, el sábado, imperdonable perderse a Lyra’s Hëll (18,45), las ganadoras del último Concurs Pop Rock organizado por el ayuntamiento de Palma, y Bad Gyal (00.30 horas).

‘Alart’, creatividad local y proyección internacional

El Ayuntamiento de Alaró presenta una nueva edición del certamen Alart, una propuesta cultural que se ha consolidado como un referente del arte contemporáneo en Mallorca y que este año regresa con más fuerza que nunca. El festival comenzará este sábado con una jornada inaugural llena de actividades y continuará con una programación cultural continuada hasta el 18 de julio, llenando espacios públicos y privados del pueblo con creación artística de alto nivel.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado la evolución del certamen, que nació en 2007 como una noche del arte y que, con el tiempo, se ha convertido en un festival completo. «Estamos muy satisfechos de poder presentar una nueva edición de Alart, una iniciativa que ha crecido hasta convertirse en un verdadero proyecto cultural de largo recorrido. Alart demuestra que la cultura de calidad no es exclusiva de las grandes ciudades: municipios como Alaró también pueden convertirse en centros de producción y difusión artística. Apostar por la descentralización cultural es apostar por una sociedad más diversa, viva y participativa».

Obra de Bernardo Quetglas / .

Perelló también ha subrayado el papel del festival como motor social y económico: «Es un día y un mes especiales para Alaró. Nuestros bares, restaurantes y comercios experimentan un impulso significativo durante estas semanas. Alart genera movimiento, atrae visitantes, enriquece la vida local y crea un ambiente de fiesta, reflexión y encuentro entre vecinos, artistas y público».

El comisario de Alart, Tomeu Simonet, ha querido poner el acento en el carácter dual del festival, que conjuga proyección internacional y arraigo local. «Este año presentamos un programa que refleja la riqueza creativa que se está gestando en el pueblo. Hay muchos artistas que, en los últimos años, han elegido Alaró como lugar para vivir y crear. Pintores, cineastas, músicos, artistas visuales... Había una necesidad de mostrar todo ese talento emergente que se está desarrollando aquí mismo. Y, al mismo tiempo, mantenemos un diálogo con la escena internacional, a través de colaboraciones, exposiciones y muestras de artistas de renombre mundial».