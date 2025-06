The System, Mapache, Joan Miquel Oliver & Miquel Serra y O'Funkillo, otros conciertos en Mallorca este finde

Al margen del concierto de Sabina, uno de los grandes capítulos sonoros del verano mallorquín, que ya está a la vuelta de la esquina, Mallorca se moverá este finde al ritmo de The System, Mapache, Joan Miquel Oliver & Miquel Serra y O'Funkillo. Son los conciertos recomendados por este diario.

Mapache, una auténtica descarga eléctrica

Mapache no se entiende sin el escenario. Sus directos son una mezcla de reacción inmediata, diversión y ganas de brincar. No importa si vienes por curiosidad o si te los recomendaron: te vas coreando el estribillo, sudando y con una sonrisa. Esa es su marca.

Este trío londinense, encabezado por el talento de Charlie Zafrani, ha conseguido lo que muchas bandas persiguen durante años: sonar fresco, contagioso e inconfundible.

La escena en Londres se está reactivando, y Mapache apunta a estar al frente de esa nueva ola con una propuesta que combina melodías irresistibles, actitud desacomplejada y una energía que en sólo tres segundos tras escuchar ya te ha hecho mover los pies, girar la cabeza y preguntar: ¿quiénes son?

Lejos de los clichés y el revival sin alma, Mapache suena único. Su punk rock es inmediato, con bases pegadizas, letras que se te graban, y un groove que te obliga a moverte.

No buscan agradar, pero lo consiguen. Su actitud es clara: «No somos una banda más, somos lo que no sabías que te faltaba».

Su estética también rompe moldes: inspirados por el arte nostálgico de los años 60 —como cajas de juguetes antiguas—, han construido una identidad visual que refuerza su autenticidad y les distingue a primera vista.

Temas como Head —que ya cuenta con un genial y divertido videoclip en YouTube— muestran esa dualidad perfecta entre crudeza y melodía, distorsión y gancho. Y para los que aún no los han escuchado, su próximo LP Battery Powered que edita el reconstruido sello afincado ahora en Mallorca Bitzcore Records, y ya puedes comprar en Bitzcore.com donde recopilará los tres EPs de estudio y estará disponible en plataformas como Spotify, Bandcamp , YouTube, Tidal, y demás plataformas.

Aunque beben de gigantes como Beastie Boys, The Clash, Radio Birdman, Gorillaz o el Trojan Rocksteady, lo suyo no es copiar ni homenajear. Mapache toma esos ingredientes y los cocina a su manera. ¿El resultado? Un cóctel fresco sin fecha de caducidad.

Viernes 6 de mayo a las 21 horas Lugar: Sala Sabotage, Plaza del Vapor, Palma, 10 euros.

Punk y otras salsas con The System como principal reclamo

Punk y otras salsas para celebrar el 38º aniversario de la emisora local Titoieta Ràdio (107.7FM) en el mismo patio desde donde emiten regularmente. Por primera vez a la isla llega The System, una banda de anarcopunk de Inglaterra formada en el año 1980 y que dio sus primeros pinitos en el entorno de Crass y cuyo sonido, estética, ideología y contenidos se les acerca a bandas como The Zounds o The Mob. Les acompañarán Bomba X, Nita, Lakra, Ca Rater y Creepy Demons.

The System, en los escenarios desde 1980 / .

Viernes 6 de mayo a las 19h Lugar: Casal Pere Capellà, Algaida.

O’Funkillo, la fusión llega a Palma de la mano de S’Embat

Nuevo episodio sonoro en Es Coliseu. En este ocasión aterriza en el coso S’Embat, que celebra su 20 aniversario. Y lo hace con un cartel encabezado por O’Funkillo, el grupo sevillano que ha hecho de la fusión, la del flamenco con el reggae, el funk y el rock, su bandera. Con la banda de Pepe Bao estarán Mr. Kilombo, Melohman y Southnormales. Los conciertos están programados para el sábado por la tarde pero ya por la mañana habrá actividades infantiles desde las 11 horas.

Sábado 7 de mayo a las 17.30h Lugar: Es Coliseu, Palma.

El primero del Sonsdenit, un concierto con mucha química

El Sonsdenit, el festival que transforma espacios con historia en escenarios vibrantes donde la música se vive y se comparte, arranca este sábado con un concierto protagonizado por Joan Miquel Oliver y Miquel Serra. Después de años de trayectorias paralelas y una admiración mutua construida con el tiempo, los dos músicos han decidido iniciar una aventura conjunta. No se trata de un formato de recitales separados, sino de un auténtico encuentro creativo.

Joan Miquel Oliver / .