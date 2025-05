El festival de las familias, el TribuFest, toma Felanitx

Cuatro citas sonoras que no hay que perderse este fin de semana en Mallorca: el TribuFest, donde el público espera con gran expectación las actuaciones de Figa Flawas, El Pot Petit, La Colla Pirata, el Circ Bover y Els Catarres; una fiesta de presentación de otro festival, el Extreme Division Mallorca; y dos conciertos, los de Goodfellows y Ànima Gospel.

TribuFest, el festival que no sabe de edades

El TribuFest, el festival más esperado por las familias, regresa este fin de semana con un cartel de altura, encabezado por bandas como Els Catarres y Figa Flawas.

El festival, que fomenta un ambiente acogedor y familiar, con opciones de comida saludable, expositores de fruta de temporada y proximidad, y espacios de descanso habilitados con hamacas o talleres para fomentar la creatividad, tendrá en su tercera edición a Els Catarres como uno de los grandes atractivos.

Desde sus inicios en 2011, Els Catarres han revolucionado la música independiente en catalán, convirtiéndose en un referente de la cultura musical moderna catalana. Su nuevo álbum lleva por título Paracaigudistes y es el sexto disco de estudio de canciones inéditas del trío, que el pasado año publicó un trabajo de cumpleaños con versiones propias junto a diversas colaboraciones, Invencibles (Halley Records,2023).

El otro gran reclamo del TribuFest, sin olvidarnos de Xanguito, El Pot Petit, el Circ Bover, The Ripples, La Colla Pirata o Buhos, por citar solo algunos, es Figa Flawas. Un grupo de música en catalán originario de Valls creado en verano de 2020. Son la revolución de la nueva música pop en catalán. Xavier Cartanyà y Pep Velasco son los dos frontmans con más personalidad del momento.

El set list de sus conciertos están llenos de himnos que corea todo su público y su cuerpo de baile ejecuta coreografías adrenalíticas e irónicas que no dejan indiferente a nadie.

Sábado 31 y domingo 1 de junio Lugar: Parc Municipal de sa Torre, Felanitx.

Melodías pegadizas y guitarreos eléctricos

Tomás Forns, a las guitarras y voces; Pepo Granero, al bajo y voces; Miguel Gibert a la batería; Biel Palmer como vocalista; y David Cladera, a las guitarras y voces, son Goodfellows, grupo que maneja como pocos las melodías pegadizas con unos guitarreos eléctricos y una base rítmica sin fisuras. Su nuevo trabajo da fe de ello: diez canciones como diez latigazos con el título de Love Themes Vol I.

La banda mallorquina, sobre los escenarios desde mediados los años 90, reaparecen tras un periodo de introspección con este trabajo basado en lo que ellos llaman «nuestra guía espiritual... powerpop», es decir, canciones frescas, directas, entre la melodía y la fuerza, con influencias de grupos como Gigolo Aunts, Lemonheads, Plimsouls o Neighborhoods.

El álbum se grabó en Diorama Sound, de la mano de Toni Salvà, pero también en el estudio de los Fellows, con Biel Palmer al frente, y en POK Studio, con Pablo Ochando con el oído puesto en las guitarras. En un segundo periodo, Juanjo Tomás se hizo cargo de la grabación, arreglos y las mezclas del resto de canciones, en Egstassy Studio, en Biniamar.

Los Goodfellows, en uno de sus conciertos / Pinxo

«Pelotazos como One Good Reason que abre el disco y I’ll be back To You te removerán por dentro y tus pies empezarán a moverse con estas dos dosis de adrenalina. Vuelven a indagar en los medios tiempos en el más puro estilo british en Don’t Let It Be Too Late, en la línea de los Model Rockets más contenidos en Mary Ann o redescubriendo a The Pretenders con I Love Your Way, single adelanto de Love Themes Vol I. El único del disco en castellano, Si no estás, se presenta como un homenaje particular al pop español de las últimas décadas», comentan desde Espora Records.

En el álbum, ya disponible en Spotify, también hay flirteos con el garaje, como Ready For Your Love y Shaky Lucy, y un sentido homenaje a los Beach Boys, con The Name Of These Girls, canción que tenía que formar parte de un anterior disco, homónimo, publicado en 2016.

Goodfellows, que recientemente participó en disco homenaje a The Cure, Mallorca Love Cats, estrenó su discografía en 2011, con Happynitol.

Viernes 30 de mayo a las 22 horas Lugar: La Movida, carrer Albo s/n, Palma.

El Quartetto Libertango rinde homenaje a Astor Piazzolla

El tango llegó a Finlandia y Alemania a primeros del siglo XX y consiguió un gran arraigo. Los fineses lo convirtieron en una tradición nacional que se interpreta con un ritmo más melancólico que el original Por su parte, aunque los alemanes lo recibieron como algo exótico, pronto lo popularizaron mediante la cultura del cabaret. Fruto de esa corriente artística, el Quartetto Libertango, formado por intérpretes de ambas nacionalidades, recorre Europa desde 2021 y ahora llega a Palma.

El Quartetto Libertango fue fundado en 2021 por la violonchelista alemana Felicitas Stephan y la acordeonista finlandesa Heidi Luosujärvi, con motivo del centenario del nacimiento del músico Astor Piazzolla. A ellas, de formación clásica, se unieron, “en este viaje por el mundo del tango”, el bandoneonista y arreglista finlandés Petteri Waris y el contrabajista alemán Uli Bär, ambos provenientes del jazz. Así, los integrantes de esta formación camerística fusionaron ambas tradiciones musicales como hizo Piazzola con su revolucionaria aportación como compositor y arreglista, que dio lugar al llamado Tango Nuevo, “elevando al tango a un nivel reconocido en las salas de conciertos”, explica Felicitas Stephan. “En su música se conjugan los más diversos estilos de su época: clásico, jazz, folklore, klezmer, todo lo que le rodeó y caracterizó en su infancia y juventud”, incluyendo corrientes de la vanguardia europea, añade la violinista. Cabe recordar que con Piazzola el tango pasó de ser solo música de baile a música para escuchar, más compleja, aunque sin perder sus raíces.

El Quartetto Libertango / .

“La música de Piazzolla está llena de pasión y su emotividad no tiene rival”, añade Stephan. “Y lo particular de nuestra formación es que prescindimos del violín, dándole al violonchelo un protagonismo especial”.

El cuarteto Libertango toma el nombre de una de las piezas emblemáticas del vasto repertorio compuesto por Piazzola, que supera las 2.000. Con su homenaje al maestro transitará todas las variaciones “del tango argentino nuevo, donde las líneas melódicas del violonchelo dialogan de manera perfecta con los virtuosos sonidos del acordeón”. Además, “yuxtaponemos su música con un tango finlandés y otro alemán para hacer aún más comprensible lo que tiene de especial su obra”, finaliza Stephan.

Sábado 31 de mayo a las 20 horas Lugar: Palau Can Vivot, Palma.

Concierto solidario de Ànima Gospel para el pueblo saharaui

L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, con la colaboración altruista del grupo Ànima Gospel, organiza un concierto solidario para apoyar al pueblo saharaui. Este pueblo lleva más de 50 años sufriendo una gran injusticia, esperando el referéndum de autodeterminación. Mientras, sigue dividido: una parte sobrevive en los Campamentos de Refugiados de Tinduf, dependiente de la ayuda internacional, mientras que la otra vive bajo el dominio de Marruecos en el Sáhara Occidental.

Ànima Gospel actúa este finde en Inca / .

Viernes 30 de mayo a las 20 horas Lugar: Teatre Principal d’Inca.

Fiesta para presentar el cartel del Extreme Division Mallorca

Deathlight Music celebra hoy un fiestón de presentación del festival Extreme Division Mallorca en el Excalibur Metal Pub, donde se sortearán regalos y se desvelarán en directo las bandas que formarán el cartel completo de esta cita sonora. El cuarteto Radity (Thrash Metal – Cataluña) formará parte del cartel de esta edición junto a los ya anunciados Gutalax (Grind Core – Křemže, República Checa), Groza (Black Metal – Austria) y Ferest (Death Metal – Mallorca).