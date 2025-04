La Fira del Disc, la cita musical que estabas esperando

Una nueva edición de la Fira Internacional del Disc a Mallorca se instala en el Velòdrom Illes Balears. Es el acto sonoro recomendado para este finde por este diario pero no el único.

L.A. celebra en Es Gremi su disco «más ambicioso»

L.A. vuelve a los escenarios palmesanos después de su exitosa actuación en las pasadas fiestas de Sant Sebastià. Lo hace hoy viernes en la Sala 1 de Es Gremi, donde interpretará las nuevas canciones de su último disco.

Con un nuevo formato trío enfocado a hacer bailar desde la primera nota, L.A. repasará su nuevo cancionero además de revisitar grandes éxitos de su carrera como Perfect Combination, Under Radar, Leave it all behind o Stop the clocks entre muchas otras.

Lo último de L.A. lleva por título A Modern Odyssey y en palabras de su autor es el disco «más ambicioso y difícil» desde que el grupo que dirige Luis Albert Segura (Palma, 1978) echara a volar hace ya 20 años. Un álbum, que ha publicado la todopoderosa Virgin, que es fruto de «más de un año en el estudio picando piedra, buscando el sonido que finalmente hemos logrado».

Luis Albert Segura lleva al frente de su proyecto L.A. desde 2004. Ese año inició una carrera de fondo desde el pequeño y mágico escenario del ya desaparecido bar Bluesville. Todo el esfuerzo lo llevó a girar por Estados Unidos, Canadá, América Latina, Inglaterra y parte del territorio europeo entre 2012 y 2018, además de grabar discos con compañías internacionales como Universal o Sony Music (2009 – 2018) o compartir giras y abrir conciertos de artistas de renombre como Arcade Fire, Foo Fighters, MUSE, Placebo, Band of Horses o Franz Ferdinand, entre muchos otros.

A lo largo de estos años, L.A. ha actuado en algunos de los festivales de música más destacados a nivel nacional e internacional; Reading and Leeds (Reino Unido, 2012), Corona Capital (México, 2013), South By Southwest (2010 a 2016), Mad Cool, Bilbao BBK Live o Sonorama Ribera, entre muchos otros.

La gira A Modern Odyssey Tour, que arrancó el pasado 10 de abril en Madrid, llevará a la banda de Luis Albert Segura a recorrer las salas y festivales de la península durante todo este 2025. Abrirá la velada hoy en Es Gremi DMASSO, nuevo proyecto de Dominique Massó tras la separación de The Prussians.

Viernes 25 de abril a las 21 horas Lugar: Es Gremi, Sala 1, Polígono Son Castelló, Palma, precio en puerta 25 euros, anticipada 20.

Lorenzo Santamaria brinda y canta por su nuevo vino

En el Petit Celler 7103 de Santa Maria, Lorenzo Santamaria presenta una nueva empresa, un desafío: un vino suyo. «Un vino de los buenos, que hemos embotellado con una etiqueta mía, Para que no me olvides», anuncia el afamado cantante. Todo será improvisado pero a buen seguro que el intérprete de temas legendarios como Si tú fueras mi mujer, Bailemos o Te daré mi vida se anima con el micrófono.

Lorenzo Santamaria, en su último concierto en Palma / Guillem Bosch

Sábado 26 desde las 19 horas Lugar: 7103 Petit Celler, Carrer Jaume Oliver Frontera, s/n, Santa Maria del Camí.

El Inquilino Comunista y Guadaña, en la Fira del Disc

La Fira Internacional del Disc a Mallorca regresa al antiguo Palma Arena: el sábado, de 11 a 22.30 horas, y el domingo, de 11 a 21 horas. Expositores procedentes de España, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y Alemania, entre otros países, se darán cita en un encuentro que tiene a la música en directo como uno de sus pilares. Del cartel sobresalen nombres como los de El Inquilino Comunista, Guadaña, Lyra’s Hëll y Lobos Negros.

La Fira del Disc se celebra en el Palma Arena / MANU MIELNIEZUK

Sábado y domingo, desde las 11h Lugar: Velòdrom Illes Balears, antiguo Palma Arena.

Un documento histórico sobre los icónicos Pink Floyd

Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII, la revolucionaria película de 1972 dirigida por Adrian Maben, regresa a cines selectos y salas IMAX de todo el mundo. En Balears se podrá disfrutar en Palma (Cines Ocimax Palma) y en Marratxí (Cinesa Festival Park). Remasterizada digitalmente en 4K a partir del metraje original de 35 mm, esta nueva versión cinematográfica presenta un audio optimizado, y una nueva mezcla realizada por Steven Wilson.

Fotograma de esta cinta dedicada a los Pink Floyd / Sony Music