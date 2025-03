Tanxugueiras, el concierto estelar de este finde en Mallorca

Aída Tarrío y las gemelas Olaia y Sabela Maneiro, o lo que es lo mismo, Tanxugueiras, actúan en Palma con motivo de su nueva gira, con la que defienden un potente directo. El de ellas es el concierto estelar de este finde en Mallorca. Las recomendaciones también incluyen a Toc de Queda, s'Arrual Jazz Mort y Guille Wheel.

Tanxugueiras, el mérito de mantener viva la tradición

El grupo formado por Aída Tarrío y las gemelas Olaia y Sabela Maneiro, Tanxugueiras, abanderadas de la denominada nueva música gallega, se subirán este viernes al escenario de Es Gremi, donde interpretarán éxitos como Midas, Figa, Terra o Averno.

El trío ha redefinido la música de raíz, fusionando la tradición milenaria con ritmos urbanos y electrónicos en un espectáculo lleno de energía y empoderamiento. Tras arrasar con su gira Xira Midas, con más de 120 conciertos, presentan ahora un directo aún más potente, llevando su fuerza vocal y su puesta en escena a otro nivel.

Tanxugueiras / .

El grupo gallego abrió de par en par las puertas del resto de idiomas oficiales del estado en el circuito musical, cosechando éxitos, reconocimientos y gran visibilidad gracias a su música. Suyo es el mérito de mantener viva la tradición, el idioma, el folclore y dotarlo de nuevos significados, para llevarlos ante un público masivo y elevar el foco de las distintas culturas y músicas que conviven dentro de un estado.

Tanxugueiras se alzaron en 2023 con el premio a Artista Revelación Alternativo otorgado por los Premios Odeón. También obtuvieron dos Premios MIN (Premios de la Música Independiente), a Mejor álbum de músicas de raíz y Mejor álbum en gallego; y por último el Premio de la Crítica de Galicia. El 2024 del grupo fue prolífico, con grandes conciertos alrededor del estado y un inicio de gira en Francia, así como grandes colaboraciones grabadas y en directo con artistas como Andrés Suárez, Rayden, Juancho Marqués, Hard GZ o Shinova.

Viernes 28 de marzo a las 21h Lugar: Es Gremi, Polígono Son Castelló. Precio: 29 euros en puerta, 25 en taquilla.

Concurrido ‘Brunch’ musical en las Bodegas Suau

Buena comida, buena bebida y mejor música. Las Bodegas Suau, en Marratxí, abre sus puertas este sábado a un montón de bandas, como Guille Wheel & the Waves, One Man Rocks, The Southnormales, Supersonidos o JazzpunkSentados en el Techo, entre otros. Y lo hace a partir de la una del mediodía, un menú musical que estará acompañado de animaciones infantiles, mercadillo, arte y cocina sobre ruedas (food trucks).

Guille Wheel / .

Sábado 29 de marzo a las 13 horas Lugar: Bodega Suau, en Marratxí, por 10 euros.

S’Arrual Jazz Mort celebra 30 años con un concierto especial

Con más de tres décadas de camino, S’Arrual Jazz Mort ha consolidado una propuesta artística única, que combina jazz, swing y humor con una puesta en escena dinámica y llena de complicidad con el público, explorando los límites entre la música y la teatralidad. Este concierto especial en el Teatre del Mar será una oportunidad para revisitar su trayectoria y disfrutar en directo de una selección de los temas más emblemáticos del grupo.

Sábado 29 de marzo a las 20h Lugar: Teatre del Mar, Es Molinar, Palma.

Noche punk con Toc de Queda y otras seis bandas locales

En la Factoria de So de Santa Maria, punk y más punk. Como cabezas de cartel de una noche en la que actuarán hasta siete bandas mallorquinas estarán los Toc de Queda. Se formaron en el año 1999 en Lloseta y presentan nuevo trabajo discográfico, Barra lliure. El cartel lo completan Tragando Kolillas, Trimoni, Pértigas, 45rpm, Coça y Síndrome de Abstinencia, otra formación histórica, con sede en Cala Rajada y canciones como No al nuevo orden mundial.