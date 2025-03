Nacho Duato y Llorenç Villalonga, al frente de los dos espectáculos recomendados para este finde en Palma

Los Desbarats de Llorenç Villalonga, con la actriz Aina Frau como protagonista, y tres piezas que firma la compañía Nacho Duato son los espectáculos recomendados por este diario para este finde en Palma, a los que hay que sumar un tercero: Here comes your man, en el Teatre Sans.

El acaso escolar en una producción valiente y arriesgada

Si bien el tema central es el acoso escolar, Here comes your man también habla de la soledad, de la autoestima, del perdón, de la identidad, de cuánto sacrificamos de nosotros mismos para complacer y ser aceptados por los demás. Pero va más allá: aparecen la seducción, la curiosidad por lo prohibido, el sexo, la mentira y acaba haciéndose la pregunta de si la venganza es legítima como acto sanador del pasado. Una producción valiente que firma Tarambana Espectáculos.

Días 28, 29 y 30 de marzo Lugar: Teatre Sans, viernes y sábado a las 20.30 horas y domingo, a las 19h.

Duato, una huella imborrable en el mundo de la danza

Preservar el legado artístico de Duato, un legado que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la danza. Ese es el propósito de la compañía Nacho Duato, una joven y prometedora compañía de danza que ha nacido gracias a la colaboración entre el renombrado coreógrafo y algunos de sus ex bailarines, y que este sábado se sube al escenario con motivo del Ciclo Danza Auditorium-Air Europa 2025.

Los bailarines de la compañía Nacho Duato provienen directamente del Nacho Duato Trainee Program, un programa de formación dedicado exclusivamente a preparar a jóvenes bailarines para la vida profesional. Este programa es una plataforma diseñada para moldear a los futuros talentos en el estilo y la técnica característicos de Nacho Duato, brindándoles una educación integral que abarca tanto el aspecto artístico como el técnico de la danza.

A través de este riguroso entrenamiento, los bailarines adquieren las habilidades necesarias para integrarse de manera efectiva en la compañía, asegurando así la continuidad y calidad del legado artístico de Duato en cada una de sus producciones.

En Palma presentarán tres piezas. La primera, Jardí tancat, bebe de cantos de faena de la tierra y la mar, una música que puede parecernos triste y melancólica, aunque esa no es siempre la intención. Está inspirada en la música de Maria del Mar Bonet.

Duende, otra de las piezas que ejecutarán los bailarines en el Auditorium, investiga en los medios de expresión de los distintos significados de la palabra que le da nombre: tener duende podría tomarse por tener encanto personal, o magia en el arte flamenco; y los duendes, según se encontraran en cuentos infantiles o en la imaginación de gentes supersticiosas, tendrían carácter bien distinto. También es una demostración de amor hacia la música de Debussy.

Por último, Cantus, la nueva obra de Duato, creada para su joven compañía, habla de los horrores de un conflicto bélico a través de los ojos de jóvenes atrapados en medio de la guerra y cómo la violencia y destrucción afectan sus vidas. La obra está acompañada por la emotiva música de Karl Jenkins, que realza la profundidad de la narrativa y las emociones.

Sábado 29 de marzo a las 20h Lugar: Auditorium de Palma, desde 42 euros.

'Desbarats', con dirección de Rafel Duran

El Principal de Palma presenta Desbarats, una gran comedia entre el esperpento y el teatro del absurdo que supone el regreso a los escenarios del Llorenç Villalonga más cáustico. Con Aina Frau como protagonista, la obra tiene a Rafel Duran en la dirección. Es en la corte familiar que envuelve la marquesa viuda de Pax donde Marc Rosich ha basado su versión, transformando las diversas piezas del mundo villalonguiano en una sola obra de teatro.