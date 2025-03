PM Warson, Pere Andreo y Manolo Kabezabolo, los grandes conciertos de este finde en Mallorca

Cinco conciertos que no te puedes perder este fin de semana en Mallorca, los de Chiara Oliver, Los Cafres, PM Warson, Pere Andreo y Manolo Kabezabolo, quien actuará como estrella de un festival punki en Santa Maria.

Una noche inolvidable de rhythm&blues, soul y groove

Desde Londres y con el respaldo de la revista Shindig! como «una de las figuras más destacadas de la escena actual del R&B», este viernes el músico, compositor y productor PM Warson aterriza en Palma con su explosiva banda de cinco músicos para ofrecer un concierto que promete hacer historia. Será una noche vibrante en La Movida, donde el público mallorquín podrá disfrutar por primera vez de su inconfundible mezcla de soul, R&B y club music, llevada al escenario con una energía desbordante.

PM Warson / .

Con un sonido que rinde homenaj al R&B clásico, pero con un enfoque fresco y contemporáneo, Warson debutó en 2021 con True Story, un álbum que captó la atención de coleccionistas y amantes del vinilo, especialmente con el sencillo (Don’t) Hold Me Down, cuya edición original alcanzó precios superiores a los 200 dólares en plataformas especializadas.

En 2022 lanzó Dig Deep Repeat, un disco intenso y melancólico encabezado por el sencillo Leaving Here, estrenado en Morning Becomes Eclectic de KCRW. Con este trabajo, Warson emprendió una extensa gira por Europa, consolidando su reputación como un artista de directo arrollador, con conciertos en solitario y destacadas actuaciones en festivales.

Tras una serie de presentaciones en Francia y un show en el legendario 100 Club de Londres, el artista dedicó 2023 a la creación de nueva música. Así nació A Little More Time, su tercer álbum, una obra expansiva donde vuelve a demostrar su talento para renovar el soul y el R&B sin perder su esencia atemporal.

Viernes 21 de marzo a las 22h Lugar: La Movida, Carerr Albo, Palma. Precio: 20 anticipada (Mais Vinilo, tienda), 22 ticket IB y 25 en taquilla.

El esperado estreno del ‘solleric’ Pere Andreo

Pere Andreo, músico solleric con una larga trayectoria, conocido por su pertenencia a bandas como La Rumba Nostra, Sur o Nepal Studio e integrante del grupo de poetas La Guasa Decimal, junto a Jorge Drexler, Pedro GuerraRozalén o Javier Ruibal, entre otros, está de estreno. Este viernes presenta en el Teatre Victòria de su pueblo natal su primer disco, L’espassio, ya disponible en CD físico y en plataformas digitales. Un concierto que debía de celebrarse el pasado mes de enero pero que tuvo que cancelarse en el último momento.

Sobre el escenario del teatro solleric le acompañarán los músicos Pep Estrada, Pep Lluís García, Txumi Castanyer, Jeroni Rullan y Gori Matas, casi nada. «En Sóller tenemos mucho más contenido que continente. Tenemos mucha gente que hace cosas interesantes y no tenemos espacios donde representarlas. Es una carencia histórica, endémica de Sóller. Ahora parece que se está empezando a querer regenerar esta situación», comentó Andreo hace unos meses a este diario en una entrevista.

Las nueve canciones que se incluyen en L’espassio, grabado de manera artesana en Sóller y mezclado y masterizado por Joan Miquel Oliver, tienen un marcado acento local y apuntan al Universo. Su tarjeta de presentación, el single Menfis es..., rememora un episodio relacionado con los ovnis que revolucionó la Mallorca de finales de los 70.

Sóller, el pueblo del centro de la Sierra de Tramuntana, ha estado arraigado históricamente en la visión de ovnis. Y es así, precisamente, cómo llega este primer disco del músico y arquitecto solleric Pere Andreo: como un ovni en un panorama musical que no le esperaba porque desconocía su existencia, pero que abre los ojos como platos ante este disco volador.

El viaje por el espassio que propone Pere Andreo va desde la mirada de un pintor japonés por las calles y rincones de Sóller hasta el Japón de las Game Boys y de los otakus que aman bajo un cartel luminoso.

«De Pere Andreo me gusta todo. Fui a su casa y escuché lo que estaba grabando. Enseguida vi que tenía muy buena voz, mucha imaginación musical y sobre todo que tenía muy buenas letras», ha confesado Joan Miquel Oliver.

Viernes 21 de marzo a las 20h Lugar: Teatre Victòria, Sóller.

Los Cafres, banda icónica del reggae latinoamericano

Fuerza, calidad y ritmo son tres pilares sobre los que se apoyan Los Cafres. El grupo bonaerense, una de las bandas más icónicas del reggae latinoamericano, desembarca este viernes en Es Gremi (21 horas), donde repasarán más de treinta años de trayectoria. Tus ojos, Sigo caminando, Bastará y Si el amor cae son algunas de las canciones punteras de su repertorio, que contempla un total de quince discos, con títulos destacados como Espejitos.

Los Cafres, grupo musical / .

Viernes 21 de marzo a las 21.00h Lugar: Sala Es Gremi, Polígono Son Castelló.

La menorquina Chiara Oliver se presenta con ‘La libreta rosa’

Desde Ciutadella nos visita este sábado, en el Trui Teatre, la menorquina Chiara Oliver, que es conocida por la mayoría por su paso por la academia de Operación Triunfo, de la que salió hace poco más de un año. Llega con motivo de su gira La libreta rosa, y promete energía, emociones y grandes canciones para un concierto que arrancará a las nueve de la noche. Si te gusta Olivia Rodrigo, Nora Jones o Mariah Carey, Chiara Oliver no te defraudará.

Sábado 22 de marzo a las 21h Lugar: Trui Teatre, Camí de Son Rapinya, Palma.

Manolo Kabezabolo, primera espada del Punk in Roca Fest

Con más de cuarenta años de carrera artística, Manolo Kabezaolo es un referente del punk gracias a himnos como Niño gramo, No komas keso en exzeso, Spiz amarillo o El aborto de la gallina. Este sábado actúa en la Factoria de So, como estrella del Punk in Roca Fest. Kabezabolo ha estrenado recientemente el documental titulado Si te quedan dientes es que no estuviste allí. El cartel también incluye a U.R. Bad, Pankdemia, Paliza, Penadas por la Ley, DKF, La Ràbia, Wipe Out y Alterkado Sonoro.