The Cure y los Beatles, el duelo musical de este finde en Palma

En materia sonora, Palma se moverá este finde al ritmo de The Cure y The Beatles. Los primeros serán protagonistas de un homenaje en Es Gremi, mientras que los segundos serán recordados por grandes bandas en el Auditorium de Palma con motivo del 60 aniversario de su visita a España.

Diez grupos de Mallorca entonan el legado de The Cure

Diez de las 25 bandas de la escena mallorquina que participan en el sentido homenaje a The Cure materializado en un doble CD que lleva por título Mallorca Love Cats with The Cure se darán cita este viernes en Es Gremi.

El concierto reunirá a Adhesivos, El Día Eléctrico, Goodfellows, Iuripuskas, Los amigos de Mari Rae, Los Malditos, Los Ritmos Salvajes, Psiconautas, Talleres Molina y Yoko Factor.

Este proyecto nació en enero de 2024 impulsado por José Manuel Portalo, Pinxo de Espora Records y Jonatán Uría de Discos Polo . Entre marzo y julio de 2024 se grabaron, arreglaron y mezclaron las 25 versiones. El álbum también incluye 23 ilustraciones, que se crearon entre septiembre y octubre de 2024. El proyecto ha sido editado y distribuido por Discos Polo y Espora Records.

«Todo empezó una tarde de jueves de finales de enero, escuchando en bucle versiones de A Forest, a cuál mejor. Y brotó una idea. ¿Y si hacemos un disco de versiones de The Cure con bandas mallorquinas? A las pocas horas ya estábamos trabajando para hacer realidad ese bonito y necesario homenaje a una banda que nos ha acompañado y nos acompañará siempre», relatan los responsables de este tributo.

En el disco también participan, además las bandas citadas que tocarán en Es Gremi, Alberto Petröleo, Astrolabio, Bilo, Gran Amant, Jane Yo, Jorra Santiago, Los Bélmez, Marlovers, Primera Mort, Productos Congelados, The Cicely Satellites, The Pression, The T-Makers, Tres Piezas y Xatarreo.

Los artistas que contribuyen con su dibujo/ilustración son ATA, Carlos Riera, Dr. Morey, Eva Nadal, Francesc Grimalt, Gonzalo Aeneas, Jaume Martí, Jaume Vilardell, Llorenç Garrit, Lluís Juncosa, Llum Miranda, Marta Masana, Mota, Nando Ros, Narcís R.E., Nicki Wambolt, Pato Conde, Pelopantón, Pere Joan, Pere Salvà, Ruth Valencia, Tònia Meravell y Víctor Trufer.

The Cure se formó en Crawley, Inglaterra, en 1976. A lo largo de su carrera nunca ha actuado en Mallorca. Su último disco, muy celebrado, data de 2024: Songs of a Lost World.

Viernes 28 de febrero a las 21h Lugar: Es Gremi, Polígono Son Castelló, Palma, desde 10 euros, en puerta 15 euros.

Homenaje monumental a los Beatles en el Auditorium

Un homenaje único e irrepetible a uno de los grupos más influyentes de la música popular. De eso va Beatles Monumental, un espectáculo que celebra el 60 aniversario de la visita de los cuatro de Liverpool a España.

60 años después de sus conciertos en Madrid y Barcelona, cuando el régimen franquista puso en marcha todo su mecanismo para dificultar su presencia y presentar a sus seguidores como gamberros descerebrados, Rubio Produccions estrena en el Auditorium de Palma Beatles Monumental, un concierto de celebración protagonizado por una selección de grupos y solistas para los cuales los Beatles son su razón de existencia artística. Para la ocasión solo interpretarán canciones de la discografía del cuarteto de Liverpool.

Algunos de los protagonistas del concierto homenaje a los Beatles / DM

El espectáculo contará como anfitriones a La Banda de Late Motiv, grupo nacido en 2016 para formar parte del late night homónimo que presentó Andreu Buenafuente hasta su final en 2021 en el canal #0 de Movistar+. La Banda, liderada por Litus y Pablo Novoa (Golpes Bajos, Los Ronaldos), interpretan las canciones que sonaron en esos conciertos españoles y acompañan a algunos de los artistas invitados.

En Palma el cartel está formado por Sexy Sadie, que se reúnen de nuevo para este evento, así como también The Winonas. Actuarán La Granja, L.A, Guille Wheel, Alejandra Burgos, Matt Crosset, Suasi, Aina Zanoguera & Gori Matas, Victoria Lerma y Los Brindis. Entre los artistas invitados estarán Rufus T. Firefly y Pancho Varona, guitarrista y compositor de Sabina.

Domingo 2 de marzo a las 18.30h Lugar: Auditorium de Palma, desde 30 euros.

Sopa de Cabra presenta 'Ànima'

Sopa de Cabra se reencuentra con sus seguidores mallorquines. La cita, este sábado 1 de marzo a las 21.30 horas en el Auditorium de Palma. El grupo catalán encabezado por Gerard Quintana ha volcado toda su energía en un nuevo trabajo discográfico llamado Ànima. «El título responde al hecho de que alma es lo que perdura, lo que queda cuando despojas todo lo que es temporal y accesorio», ha explicado la banda a este diario.

Un dúo con gustos literarios y extraordinarias críticas

The Bookshop Band son Bethany Porter y Ben Please, un matrimonio que ha contado con la colaboración de Pete Townshend para su disco Emerge, Return. El grupo regresa a la isla casi siete años después de deleitar al público con dos memorables actuaciones que tuvieron lugar en Ca n’Alluny (casa-museo de Robert Graves) y la Fundació Llorenç Villalonga. En esta ocasión actúan en el Estudi General Lul·lià, con las entradas ya agostadas, y este domingo en sa Pobla.