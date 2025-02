Jota de Los Planetas y Lorenzo Santamaría, dos grandes nombres para este finde musical en Mallorca

Lorenzo Santamaría y Jota de Los Planetas encabezan la cartelera musical de este finde en Mallorca. Pero no serán los únicos protagonistas sobre los escenarios de la isla. Diario de Mallorca también recomienda no perderse los conciertos de Tensö, los homenajes a Charles Mingus y Paul Motian en s’Escat, o el tributo a Morricone en el Auditorium de Palma.

El último adiós del genial Lorenzo Santamaría

Disfrutemos de una voz como la de Lorenzo Santamaría mientras podamos. El veterano cantante regresa al Auditorium de Palma con su gira del adiós, un periplo por toda la geografía española y algunos puntos de Latinoamérica al que se ha entregado los dos últimos años y medio.

Tras la grabación de un disco en directo con las 25 canciones más emblemáticas de toda su carrera, Lorenzo Santamaría decidió embarcarse en una gira que de momento no tiene final, acompañado por una gran banda y un repertorio con sus temas más celebrados.

Lorenzo Santamaría / Guillem Bosch

Artista pop de raíces rockeras, lideró el grupo de rock Z 66. Antes estuvo en bandas como Los Bríos, Los Chelines y Los Fugitivos. A partir de 1970 inició una meteórica carrera musical como solista bajo el nombre artístico de Lorenzo Santamaría, hasta convertirse en un referente en el pop melódico y romántico español que cosechó aplastantes números 1 y grandes éxitos en distintos países, realizando grandes giras por toda Latinoamérica.

En Palma interpretará grandes canciones como Para que no me olvides, Solo por ese amor, Bailemos, Si tú fueras mi mujer, Noches de blanco satén o Te daré mi vida.

En noviembre de 2023, Lorenzo ya actuó en Palma, con esta gira de despedida. El cantante, con más de cincuenta años de carrera a sus espaldas, dijo adiós a su parroquia mallorquina con un emotivo concierto en el Auditorium de Palma, que se llenó para la ocasión. Un recital que estructuró a partir de sus grandes éxitos.

Viernes 21 de febrero a las 20h Lugar: Auditorium de Palma, anfiteatro 35€, platea 40 y premium 60.

Jota de Los Planetas e Israel B, en el Mallorca Live Nights

En su quinta edición, el festival de otoño-invierno Mallorca Live Nights vuelve a hacer parada en el Teatre Principal d’Inca con la actuación de J de Los Planetas este viernes 21 febrero. También dentro de este mismo ciclo, el madrileño Israel B, uno de los artistas de referencia del rap español, ofrece un concierto el sábado día 22 en Es Gremi.

Cuando la Filmoteca Española comunicó la adquisición de «uno de los archivos cinematográficos más potentes del siglo XX», el del cineasta Iván Zulueta (San Sebastián, 1943-2009), Jota (cantante de Los Planetas) se sumergió de lleno en una filmografía que abunda en espontáneas filmaciones en Super 8.

Esta inmersión llevó al músico granadino a musicalizar filmes nunca antes vistos de nuestro artista maldito en los setenta —queer, roquero, yonqui, bohemio de alta alcurnia— y el resultado fue Plena Pausa (2023), su primer álbum en solitario. Jota traerá al Mallorca Live Nights su proyecto más personal y extraño a su quehacer habitual, con un directo audiovisual hipnótico que tomará el Teatre Principal d’Inca este viernes.

Por su parte, Israel B se coló en el top 100 de álbumes de España con su EP de presentación, Hielo (2018), consiguió el disco de oro por su sencillo YYANOSE (de su segundo EP, Who is Israel B.?) y obtuvo uno de sus mayores éxitos con Tranquilísimo, en colaboración con C. Tangana. Es así cómo Israel B se ha convertido en uno de los artistas de referencia del rap español. Siempre acompañado por los productores Lowlight, lo demostrará ante el público mallorquín este sábado en Es Gremi, que contará además con la sesión de la DJ balear Tere G.

El rapero madrileño traerá a Mallorca el que ya es su quinto trabajo en solitario, Mi propio peor enemigo (2024), su disco más íntimo y reflexivo, donde explora la dualidad entre la luz y la oscuridad y sus luchas internas.

La actuación de Israel B tiene nuevos horarios: 20.30 horas apertura de puertas y 21.30 inicio del show.

Viernes 21 y sábado 22 Lugar: viernes, en el Teatre Principal d’Inca, a las 21h, Jota (desde 20 euros); y sábado, en Es Gremi (Palma), Israel B.

Homenajes a Charles Mingus y Paul Motian en s’Escat

S’Escat ofrece dos noches dedicadas a dos grandes: Charles Mingus y Paul Motian. Del primero, Lidia Facerías y Lola Stouthamer interpretarán clásicos de su repertorio, en un concierto (viernes, 20h, desde 7 euros) que tendrá al saxo y al piano como instrumentos protagonistas. El segundo concierto (domingo, 18.30h, 5 euros no socios) contará con Marko Lohikari, Joan Torné, Tomeu Garcias y Carles Medina, quienes ensalzarán el legado de Motian.

El homenaje a Charles Mingus se celebra este sábado / DM

Sábado 22 y domingo 23 Lugar: S’Escat, Via Alemanya, 22, Manacor.

Morricone y 100 años de cine

La Royal Film Concert Orchestra (RFCO), integrada por profesionales pertenecientes a las mejores orquestas y escuelas europeas cuyos músicos no solamente abordan el repertorio clásico sino también otros estilos, ofrece este sábado (a partir de las 17 horas en el Auditorium de Palma) un concierto homenaje a Ennio Morricone, compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas.

Contra la represión y a beneficio del pueblo kurdo

Aurora, el colectivo de jóvenes revolucionarios, ha organizado para este sábado, de 17.30 a 23 horas en el Baluard del Príncep, un Concert Antirepressiu, organizado a raíz de la multa interpuetsa al Col·lectiu Distopia durante un concierto en agosto de 2023. La recaudación que sobre de las multas se destinará al pueblo kurdo. El cartel incluye algunos nombres conocidos del punk, como Tensö, Usura, Lakra, Toc de Queda y Estercolero.