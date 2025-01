La Habitación Roja, Avalon y Talleres Molina, tres conciertos para este finde en Palma

Tres conciertos que no hay que perderse este finde en Palma: los de La Habitación Roja, en Es Gremi; el de Avalón, que celebran 30 años en la música; y el de Talleres Molina, interpretando las canciones del que será su álbum de debut.

Talleres Molina y su esperado disco ‘Allegro Ma Non Troppo’

El trío de power pop formado por Julio Molina, Gabi Marcos y Nando Ros, Talleres Molina, presenta en su ciudad parte del material que compondrá su esperado album de debut, Allegro Ma Non Troppo, previsto para publicar a principios de 2025 y con el que girarán este invierno por ciudades como Madrid, Bilbao, Valencia o Santander. Como grupo invitado de este concierto, que tendrá lugar en La Movida, estarán los valencianos Smokers.

Talleres Molina, en una imagen promocional / .

Sábado 11 de enero a las 22h Lugar: La Movida, carrer Albo s/n de Palma. Precio: desde 15 euros.

Avalon celebra sus 35 años de trayectoria en Es Gremi

Avalon es una banda de versiones formada en 1990 en Palma por Toño Márquez (batería y director de nuestra la Escuela de Música de Es Gremi), Tolo Servera (guitarra y coros), Manolo Barrado (bajo y coros), Xisco Bota (teclados y coros) y Toni Menguiano (voz). Su repertorio está enfocado a los grandes éxitos de los 80 y los 90, y se caracterizaban por cuidar hasta el más mínimo detalle los temas versionados, tanto a nivel sónico como de arreglos y producción.

Avalon, en Es Gremi / .

Sábado 11 de enero a las 21.30h Lugar: Es Gremi, Palma. Entrada: desde 10 euros.

La Habitación Roja, 30 años de himnos atemporales

Nacida en 1995 en Valencia, La Habitación Roja es, sin duda, una de las formaciones más destacadas en la escena indie-rock nacional, con casi 30 años de una trayectoria marcada por himnos atemporales como Mi habitación, Febrero o Indestructibles, entre muchos otros. También por una relación duradera y fiel con sus seguidores y una constancia con la que han llegado a su decimocuarto trabajo, Crear (2024). En definitiva, uno de los grupos más prolíficos de la escena independiente, asentando una relación duradera y fiel con sus seguidores a base de temas memorables.

Los valencianos inauguran el 2025 de Mallorca Live Nights este sábado en Es Gremi, llevando a la isla una gira que pretende ser toda una declaración de intenciones: volver al lugar de donde salió la banda, contactar con el público de tú a tú, buscando la conexión, la cercanía y la complicidad que solo se da en las salas de conciertos.

«Musicalmente creo que estamos en un momento muy bueno, nos sentimos a gusto con lo que hacemos, es como que disfrutamos la música y nos hemos quitado de encima un montón de cosas que son superfluas o que eran un lastre. Esto tiene mucho que ver también con la edad, con la madurez bien entendida, o sea que uno se va dando cuenta de que lo importante es pasar tiempo con la gente que te quiere de verdad y no entrar a pelear conflictos o batallas perdidas, que sabes que no tienen solución y que solo crean frustración. Es como la gente mayor, ¿no? No tiene miedo a decirte lo que piensa, a decir la verdad», reflexiona Jorge Martí, líder de La Habitación Roja, en una entrevista concedida a Diario de Mallorca.

Morning Drivers se encargará de abrir la noche de Es Gremi con su pop-rock de ritmos bailables y estribillos pegadizos. La banda, un motor activo en la cultura de su Eivissa natal, se ha hecho un hueco en la escena nacional gracias a temas como Salto cuántico y ha dejado su huella en festivales de todo el país como Sonorama Ribera, Interestelar Sevilla o Granada Sound. Tras Perspectiva (2017) y Nuevas Intenciones (2020), Morning Drivers ha publicado su tercer trabajo, No todo tiene un final (2024), donde dejan claro que siguen en forma y con ganas de dar el salto definitivo.

Sábado 11 de enero, desde las 20h Lugar: Es Gremi, Palma. Precio: 20 euros.

Un viaje musical de la mano de Cher, Madonna y Rosalía

Divas. El poder de la música es una producción que firma el aclamado Israel Reyes y que rinde homenaje a las voces femeninas más influyentes del pop y la música disco. Un show que promete ser un viaje musical inolvidable, abarcando desde los clásicos de los años 80, con iconos como Cher y Gloria Gaynor, hasta las grandes estrellas del pop de las últimas décadas, como Madonna, Lady Gaga y Rosalía.

Madonna / .

Sábado 11 de enero a las 19 horas Lugar: Sala Magna del Auditorium de Palma. Precio: 32 euros, general.

Recital de Mercè Bruguera y Teodora Oprisor

La mezzosoprano Mercè Bruguera Abelló y la pianista Teodora Oprisor actúan este viernes en Can Tàpera, en un concierto en el que se podrán escuchar piezas de M. Mussorgsky, M. Ravel, C. Debussy, J. Weir, I. Weber, E. Toldrà y X. Montsalvatge. Bruguera Abelló ha ganado numerosos concursos como el de la crítica Primer Palau 2023. Oprisor, por su parte, ha ofrecido recitales en salas de gran prestigio.