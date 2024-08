El fin de semana musical en Mallorca, en seis conciertos

Baute, Anegats y también Queen Marsa, Judit Neddermann, Kiko Navarro y Tribubu. Son las grandes citas musicales que te recomienda Diario de Mallorca para este fin de semana.

Entre el folclore ibérico y la música brasileña

Judit Neddermann (Vilasar de Mar, 1991), aplaudida por grandes como Serrat, Alejandro Sanz, Jorge Drexler y Miguel Poveda, entre otros, actúa este domingo en Sant Joan, dentro del ciclo La Lluna en Vers. La cantautora, que en 2022 se llevó un Premio Max a la Mejor composición musical para espectáculo escénico por Canto jo i la muntanya balla, presentará LAR, su último trabajo discográfico, publicado por Universal Music el año pasado.

Judit Neddermann / Ricard Cugat

Domingo 25 de agosto a las 21,00h Lugar: Consolació, Sant Joan. Precio: 18/20 euros.

World music, fusión y mestizaje en Porto Cristo

El tradicional concierto que organiza cada verano Renou Col·lectiu se celebrará este sábado, en Porto Cristo. Una noche centrada en la world music, la fusión y el mestizaje en la que tendrá un protagonismo especial la formación cántabra Tribubu, un grupo que no hay que perderse y que promete un concierto enérgico, dinámico, cargado de buenas vibraciones. Completan el cartel de esta velada Els Fun Kiss, The Strickets y Mòpi.

Sábado 24, desde las 20 horas Lugar: plaça de la Sirena, Porto Cristo. Entrada: gratuita.

Un showman llamado Baute

Carlos Baute, sinónimo de seducción y éxito, es el protagonista de un nuevo capítulo de Es Jardí, el ciclo de conciertos que se celebra en el recinto del Mallorca Live Festival. A lo largo de su carrera, Baute ha recibido un gran número de reconocimientos, como discos de oro, platino y diamante, además de diversos premios como el Latino de Oro, Dial y Ondas, entre otros. Actúa este viernes 23 de agosto, a partir de las 22.00 horas (entradas desde 25 euros).

Anegats y Oques Grasses dan el ‘sus’ a las Verbenas de Felanitx

Las de Sant Agustí son las Verbenas de Mallorca, así, en mayúsculas. Por tradición, calidad, cuidado, concurrencia… Y las de este año vienen cargadas de grandes nombres, de todos los estilos. Felanitx se dispara a partir de este viernes, con actos programados hasta el 1 de septiembre. Esto es lo que dará de sí el primer fin de semana de las fiestas más esperadas.

Anegats dará el ‘sus’ el viernes. El grupo de Son Servera encabeza el cartel de la primera noche, en la que también sonarán Cirko/Valnou, Mystart y DJ BJ. Los conciertos arrancan, con entrada gratuita, a las 22.30 horas.

El popular grupo mallorquín publicó nace unos días su décimo y último disco, «el más difícil de grabar», un trabajo que refleja su amor por la música y que lleva por título Sempre. «Nos gustaría que nos recuerden como una banda honesta con la música y con el mensaje que queremos dar», han confesado. «La dificultad de la decisión de retirarnos radica en saber marchar y el compromiso de hacer un último disco muy bueno», confesaron sus integrantes en la presentación a los medios, en Xocolat.

El otro plato fuerte de este finde lo servirán Oques Grasses, The Tyets, Xanguito, Maria Hein y DJ Sor Estiércol, una gran noche musical, auténticos pesos pesados de la nueva escena sonora que protagonizarán esta Tribunit, verbena impuslada por el Tribufest. Seguro que el Parc de sa Torre enloquece y baila al ritmo de himnos como Com està el pati, Bambi, Olívia, Coti x Coti, Milions d’estrelles, Fent voltes per Palma, Mochi de Sakura o La Dama de Mallorca.

Oques Grasses / Ferran Sendra

La guinda a este primer capítulo de Sant Agustí llegará el domingo, con Aladdín, una apuesta por el teatro infantil. A partir de las 21.30 horas, con entrada gratuita.

Las festes continuarán la próxima semana, con actuaciones de grupos como Orquestra Galatzó, Década Prodigiosa e Ipops (día 28); Valentín Mendoza y Replegats (día 29); los veteranos Seguridad Social y Amistades Peligrosas (día 30) y, para acabar el Kais Festival (día 31), con La La Love You y Michenlo.

Del 23 de agosto al 1 de septiembre Lugar: Parc Municipal de Sa Torre, Felanitx.

Garito Café celebra 26 años en Es Jardí con Kiko Navarro

Es Jardí, el festival que se celebra en el recinto del Mallorca Live, hace parada este sábado en el Garito Café, el añorado local de Can Barbarà. Tras su cierre, aquel local ha transmutado en Garito Glup Yeah, una marca efímera, sin ubicación física permanente, que organiza encuentros musicales por distintos lugares de la geografía mallorquina. Pincharán Kiko Navarro, junto a su hijo Hugo, Nacho Velasco, Paco Colombàs, Gÿe y Alex from Tokyo.

Kiko Navarro, en las instalaciones de este diario / DM

Sábado 24, desde las 18 horas Lugar: recinto del Mallorca Live Festival, Magaluf.

Noche de rock y metal con Queen Marsa y Ca Rater

Es Gremi, en el Polígono Son Castelló, se abre este sábado al mejor rock y metal que puede escucharse en estos momentos en Mallorca. Y lo hace con dos bandas punteras en estos estilos: Ca Rater y Queen Marsa. Los primeros, en activo desde 2018, se mueven entre el punk, el rock y el metal. Queen Marsa, por su parte, son una banda de hard rock que surgió también en 2018, influenciada por los clásicos de los 70, el grunge y el stoner rock de los 90.