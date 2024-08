Consulta las mejores fiestas de las discotecas de Mallorca desde el 15 al 21 de agosto

¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para pasártelo en grande desde el 15 hasta el 21 de agosto

Zar Society

El jueves 15 de agosto llega una de las mejores fiestas de Mallorca. Llega a Zar Society, Zumeiro, Thursdays Nights con Edmund González. El horario es de 23:30 hasta las 6:00 de la mañana y la entrada estárá permitida a mayores de 21 años.

El viernes 16 de agosto vuelve la mejor experiencia con las mejores fiestas Vibras con DJ Lalo Sánchez de la mano de Zar Society . El horario de fiesta es de 23:30 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 17 de agosto llega a Zar Society Silenzio Saturday's Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Además, el próximo 21 de agosto llegan las fiestas de Macarela en las Wednesday's Nights. Las mejores fiestas de los miércoles en Zar Society a partir de las 23:30 hasta las seis de la mañana. La entrada costará 12 euros con una consiumición desde el inicio antes de la 1:00. Mayores de 21 años.

Es Gremi

El viernes 16 de agosto llega a Es Gremi un doble concierto. A partir de las 21:30 horas y por 8 euros disfruta de dos pequeños grupos mallorquines. Adesiara y La Huella. Adesiara es un pequeño grupo de jóvenes de Mallorca, que tocan pop/rock con mucho gusto. Estarán acompañados por La Huella!

El sábado 17 de agosto llega a Es Gremi llega a Es Gremi Shapes . Interpretan y versionan temas en inglés de bandas reconocidas como The Black Keys, Queens of the Stone Age, Stone Temple Pilots, Velvet Revolver, INXS y The Beatles. El concierto será a partir de las 21:30 y la entrada valdrá 10 euros.

El miércoles 21 de agosto Llega a Es Gremi la Jam Session, ya son un imprescindible de los miércoles, con la voz de Victoria Sunsiray

Lunita

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

Kaelum Club

Este es el horario de Kaelum, durante los fines de semana:

Viernes 16:00h-05:00h

Sábado 16:00h-05:00h

Domingos 16:00 a 22:00h

BCM Mallorca

BCM ya abre todos los días, consulta sus fiestas en su página web.

