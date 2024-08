Melendi y Amaral encabezan la cartelera musical de este finde en Mallorca

Dos nombres propios de la música española, Amaral y Melendi, coinciden este fin de semana en Mallorca. Son los conciertos que te recomienda Diario de Mallorca.

Melendi vuelve a ser noticia con una gira cargada de éxitos

Melendi aterriza en Palma dispuesto a reventar Son Fusteret con las canciones de su nuevo álbum, 20 años sin noticias, un trabajo para conmemorar las dos décadas transcurridas desde el estreno de Sin noticias de Holanda, con el que debutó en 2003. El músico asturiano lo publicó el pasado 10 de noviembre y se estrenó con él en la primera posición de la lista de ventas de España.

Como en el citado disco, Melendi revisitará en Palma los hits de su época inicial para concederles una nueva vida desde una perspectiva actual, otorgándoles una frescura renovada. Es un paso audaz y cautivador en la evolución de un músico que siempre busca la sorpresa, conectar generaciones y evocar emociones.

Melendi, durante uno de sus conciertos / .

Desde su debut en solitario, Melendi ha continuado su incansable viaje musical. Con 24 discos de platino, más de 3,5 millones de ejemplares vendidos a lo largo de su carrera y una larga serie de números uno y premios, su autoridad es innegable.

Con esta nueva gira, Melendi está recorriendo algunos de los grandes festivales de este país como cabeza de cartel y en los que está poniendo a corear todos los himnos generacionales que durante años han estado pidiendo concierto tras concierto sus fans a lo largo de su carrera.

Así, en Palma reinterpretará parte del repertorio de sus primeros discos e incluirá canciones que no ha cantado desde hace más de quince años, además por supuesto, de sus éxitos más emblemáticos.

Sábado 10 de agosto a las 22,00h Lugar: recinto de Son Fusteret, Palma, apertura de puertas a las 20 horas.

Amaral, el grupo que conquistó las estrellas

El dúo zaragozano formado por Eva Amaral y Juan Aguirre arranca el mes de agosto en Es Jardí, el festival que tiene lugar en Calvià, en el recinto del antiguo Aquapark, en Magaluf. Amaral llega a Mallorca en un mes en el que tiene programadas otras seis actuaciones, todas en festivales.

Amaral no deja de crecer. Sus canciones no saben de fronteras y no dejan de ganar nuevos territorios y galardones, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida en 2021, además de un buen número de Premios Ondas, Premios de la Música, Premio Nacional de las Músicas Actuales (logrado en 2010 y recibido de manos de los Reyes de España) e incluso un MTV Europe a Mejor Grupo Español, en 2002, cuatro años después de su irrupción en la escena musical.

Un nacimiento que se produjo con Amaral, un disco que no tuvo demasiada repercusión mediática (contenía cortes como Rosita y No sé qué hacer con mi vida), y que se convirtió en madurez con Una pequeña parte del mundo (2000) y, sobre todo, Estrella de mar (2002), que incluía hoy clásicos de su repertorio como Sin ti no soy nada. Entre sus hitos también hay que apuntar su actuación en el 90 cumpleaños de Mandela, en el Hyde Park londinense.

Amaral / .

Hace solo unos días, Eva Amaral cumplió 52 años y los celebró sobre un escenario, en el Bella Festival de Marbella, donde no faltó la tradicional tarta, coronada por una vela con forma de estrella y entregada por su inseparable compañero, Juan Aguirre. «Esta semana cumplí 52 años entre escenarios, viajes, hoteles con piscina, sol, sardinas, algún tinto de verano, sonrisas y lágrimas. Entre Jerez, Marbella y Galicia. Rodeada de gente a la que quiero y me quiere. Contestando (todavía estoy en ello) a la tonelada de felicitaciones de familia y amigos», explicó poco después, a modo de balance de su aniversario, en su cuenta personal de Instagram.

Sus canciones, inspiradas en experiencias personales, historias que cuenta la gente, viajes, películas y lecturas de libros, resonarán este viernes en el recinto del Mallorca Live Festival, en Magaluf.